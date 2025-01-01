Công việc Nhân viên hành chính

Tất cả địa điểm
Tất cả ngành nghề
  • Tất cả ngành nghề
  • An toàn lao động/Môi trường
  • Artificial Intelligence (AI)
  • Bác sĩ
  • Bán lẻ/bán sỉ
  • Bán lẻ/Dịch vụ đời sống
  • Bảo hiểm
  • Bảo trì/sửa chữa
  • Bất động sản/Xây dựng
  • Biên phiên dịch
  • Biên tập/Viết/Xuất bản
  • Bốc xếp/Giao hàng
  • Business Operation (Vận hành kinh doanh)
  • Bưu chính Viễn thông
  • Chăm sóc khách hàng
  • Chất bán dẫn/Chip
  • Chứng khoán / Vàng / Ngoại tệ
  • Chuỗi cung ứng
  • Công nghệ cao
  • Công nghệ Thông tin
  • Công nghệ thông tin khác
  • Content Marketing
  • Data Science
  • Dầu khí/Hóa chất
  • Dịch vụ an ninh và bảo trì
  • Dịch vụ du lịch
  • Dịch vụ khách hàng/Vận hành
  • Dịch vụ làm đẹp/Spa
  • Dịch vụ ô tô/xe máy/xe điện
  • Dịch vụ pháp chế (In-house)
  • Dịch vụ pháp lý (Agency/Firm)
  • Digital Marketing
  • Dược phẩm/Công nghệ sinh học
  • Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học
  • Game Development
  • Gia công cơ khí
  • Giáo dục/Đào tạo
  • Giáo viên/Giảng viên/Gia sư
  • Hàng cao cấp
  • Hàng hải
  • Hàng không
  • Hành chính
  • Hoá chất/Hoá mỹ phẩm
  • Hóa học / Sinh học
  • Information Security
  • IoT/Embedded Engineer
  • IT Infrastructure and Operations
  • IT Management/Specialist
  • IT phần mềm
  • IT Project Management
  • Kế toán
  • Kế toán/Kiểm toán/Thuế
  • Khách sạn/Dịch vụ cư trú
  • Kho vận
  • Kinh doanh/Bán hàng
  • Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế
  • Luật/Pháp lý
  • Market Research and Analysis
  • Marketing
  • Marketing/PR/Quảng cáo
  • May mặc/Dệt may/Da
  • Mỹ phẩm / Trang sức
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp khác
  • Nghề NGO/Phi chính phủ/Phi lợi nhuận
  • Nghệ thuật/Hoạt hình/Game
  • Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác
  • Nhóm nghề khác
  • Nông/Lâm/Ngư nghiệp
  • Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản
  • Product Management
  • Quan hệ Chính phủ
  • Quan hệ Công chúng
  • Quản lý chất lượng
  • Quản lý dự án xây dựng
  • Quản lý giáo dục
  • Quản lý kinh doanh
  • Quản lý thiết kế
  • Quản lý vận hành
  • Quản lý vận hành bất động sản
  • Quản lý/Hỗ trợ lớp học
  • Quản lý/Vận hành dự án kỹ thuật
  • Quảng cáo/Sáng tạo
  • Quay phim
  • Quy hoạch và phát triển bất động sản
  • R&D/Sản xuất ô tô
  • Sales Admin/Sales Support
  • Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng
  • Sales Bất động sản/Xây dựng
  • Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện
  • Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp
  • Sales Giáo dục/Khoá học
  • Sales IT Phần mềm
  • Sales Kỹ thuật (Sales Engineer)
  • Sales Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Sales Sản xuất
  • Sales Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Sales Thương mại điện tử
  • Sales Xuất nhập khẩu/Logistics
  • Sales Điện/Điện tử/Viễn thông
  • Sản xuất
  • Software tester
  • Tài chính
  • Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Tài xế/Lái xe
  • Tạp vụ / phục vụ / giúp việc
  • Thẩm định và quản trị rủi ro
  • Thể chất/Thể hình
  • Thiết bị y tế
  • Thiết kế
  • Thiết kế Công nghiệp
  • Thiết kế nội thất
  • Thiết kế Thời trang
  • Thiết kế và Kiến trúc
  • Thiết kế đồ hoạ
  • Thiết kế/chế tạo máy
  • Thợ kỹ thuật
  • Thời trang
  • Thu mua/Mua hàng
  • Thực phẩm đồ uống
  • Trợ giảng
  • Tư vấn chuyên môn/Luật/Biên phiên dịch
  • Tư vấn/Phân tích chuyên môn
  • Tuyển dụng nhân viên chăm sóc thú cưng
  • Vận hành thiết bị vận tải/thiết bị nặng
  • Vận hành Thương mại điện tử
  • Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật
  • Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học
  • việc làm dịch vụ chăm sóc sức khỏe
  • Việc làm vật lý trị liệu
  • việc làm y tá
  • Viễn thông
  • Xây dựng
  • Xuất nhập khẩu
  • Đầu tư và Tài trợ
  • Địa chất/ Khoáng sản
  • Điện tử / Điện lạnh
  • Điện tử viễn thông
  • Điện tử/Phần cứng
  • Điện/ điện tử/ điện lạnh
  • Điện/Tự động hoá
Tất cả hình thức làm việc
  • Tất cả hình thức làm việc
  • Toàn thời gian cố định
  • Toàn thời gian tạm thời
  • Bán thời gian
  • Bán thời gian tạm thời
  • Hợp đồng
  • Khác
Tất cả cấp bậc
  • Tất cả cấp bậc
  • Mới tốt nghiệp
  • Thực tập sinh
  • Nhân viên
  • Trưởng phòng
  • Phó giám đốc
  • Giám đốc
  • Tổng giám đốc điều hành
  • Trưởng nhóm
  • Phó phòng
  • Trưởng chi nhánh
  • Quản lý/Giám sát
  • Khác
Thời gian đăng
  • Thời gian đăng
  • 3 ngày trước
  • 1 tuần trước
  • 2 tuần trước
  • 1 tháng trước

Công việc Nhân viên hành chính

-

Có 390 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Techno Quartz Việt Nam
Tuyển Nhân viên hành chính Công Ty TNHH Techno Quartz Việt Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Techno Quartz Việt Nam
Hạn nộp: 04/09/2025
Hà Nam Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ phần sơn Nishu - Chi nhánh Hà Nội
Tuyển Nhân viên hành chính Công Ty Cổ phần sơn Nishu - Chi nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nam thu nhập 7 - 9 Triệu
Công Ty Cổ phần sơn Nishu - Chi nhánh Hà Nội
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nam Đã hết hạn 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Equix Technologies
Tuyển Nhân viên hành chính Công ty TNHH Equix Technologies làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu
Công ty TNHH Equix Technologies
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển 12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Chi nhánh Công ty TNHH Sankyu (Việt Nam) tại Hải Dương
Tuyển Nhân viên hành chính Chi nhánh Công ty TNHH Sankyu (Việt Nam) tại Hải Dương làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Chi nhánh Công ty TNHH Sankyu (Việt Nam) tại Hải Dương
Hạn nộp: 10/09/2025
Hải Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E
Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E
Hạn nộp: 10/09/2025
Quảng Nam Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐỒ CHƠI THÔNG MINH SUN VIGOR VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY TNHH ĐỒ CHƠI THÔNG MINH SUN VIGOR VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐỒ CHƠI THÔNG MINH SUN VIGOR VIỆT NAM
Hạn nộp: 10/09/2025
Hải Phòng Hải Dương Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC SCENE PLUS
Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC SCENE PLUS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC SCENE PLUS
Hạn nộp: 05/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH LOTTE Entertainment Việt Nam
Tuyển Nhân viên hành chính Công Ty TNHH LOTTE Entertainment Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH LOTTE Entertainment Việt Nam
Hạn nộp: 07/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG GREENITY NAM ĐỊNH
Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG GREENITY NAM ĐỊNH làm việc tại Nam Định thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG GREENITY NAM ĐỊNH
Hạn nộp: 23/08/2025
Nam Định Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Nhân viên hành chính Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 650 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 500 - 650 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục quốc tế GAIA
Tuyển Nhân viên hành chính Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục quốc tế GAIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục quốc tế GAIA
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục quốc tế GAIA
Tuyển Nhân viên hành chính Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục quốc tế GAIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục quốc tế GAIA
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Dịch vụ tang lễ Blackstones
Tuyển Nhân viên hành chính Công ty Cổ phần Dịch vụ tang lễ Blackstones làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
Công ty Cổ phần Dịch vụ tang lễ Blackstones
Hạn nộp: 01/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm TRƯỜNG THCS & THPT NGUYỄN SIÊU
Tuyển Nhân viên hành chính TRƯỜNG THCS & THPT NGUYỄN SIÊU làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
TRƯỜNG THCS & THPT NGUYỄN SIÊU
Hạn nộp: 15/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company
Tuyển Nhân viên hành chính Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company làm việc tại Hưng Yên thu nhập 9 - 11 Triệu
Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company
Hạn nộp: 12/08/2025
Hưng Yên Đã hết hạn 9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HƯNG YÊN
Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HƯNG YÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HƯNG YÊN
Hạn nộp: 26/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm G Ocean Labs
Tuyển Nhân viên hành chính G Ocean Labs làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
G Ocean Labs
Hạn nộp: 26/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TẠI HỒ CHÍ MINH
Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TẠI HỒ CHÍ MINH làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TẠI HỒ CHÍ MINH
Hạn nộp: 03/08/2025
Bình Dương Đã hết hạn 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP SAINDECO
Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP SAINDECO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP SAINDECO
Hạn nộp: 20/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company
Tuyển Nhân viên hành chính Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company làm việc tại Đồng Nai thu nhập 15 - 28 Triệu
Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 13/06/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 15 - 28 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CHO THUÊ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY TNHH CHO THUÊ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CHO THUÊ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VIỆT NAM
Hạn nộp: 19/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIÁM ĐỊNH TENTAC (VIỆT NAM) - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY TNHH GIÁM ĐỊNH TENTAC (VIỆT NAM) - CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH GIÁM ĐỊNH TENTAC (VIỆT NAM) - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Hạn nộp: 18/06/2025
Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY - VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY - VIỆT NAM làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY - VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/07/2025
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XHEROZONE
Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN XHEROZONE làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XHEROZONE
Hạn nộp: 14/06/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Cammsys Việt Nam
Tuyển Nhân viên hành chính Công ty TNHH Cammsys Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Cammsys Việt Nam
Hạn nộp: 15/06/2025
Vĩnh Phúc Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH FLAMINGO HẢI TIẾN
Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY TNHH FLAMINGO HẢI TIẾN làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH FLAMINGO HẢI TIẾN
Hạn nộp: 13/06/2025
Thanh Hóa Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Hàng Hóa Mê Kông
Tuyển Nhân viên hành chính Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Hàng Hóa Mê Kông làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Hàng Hóa Mê Kông
Hạn nộp: 30/06/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PROPICK
Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN PROPICK làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 7 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PROPICK
Hạn nộp: 12/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 6 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH đầu tư thương mại Đức Khải
Tuyển Nhân viên hành chính Công ty TNHH đầu tư thương mại Đức Khải làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công ty TNHH đầu tư thương mại Đức Khải
Hạn nộp: 13/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY - VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY - VIỆT NAM làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY - VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/07/2025
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY TNHH DỆT NHUỘM KHÁNH NGHIỆP VIỆT NAM làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 9 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH DỆT NHUỘM KHÁNH NGHIỆP VIỆT NAM
9 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên hành chính Công Ty Cổ Phần Hóa Dầu Công Nghệ Cao Hi-Pec làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu Công Ty Cổ Phần Hóa Dầu Công Nghệ Cao Hi-Pec
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên hành chính Công ty cổ phần Margram làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 7 Triệu Công ty cổ phần Margram
6.5 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ BĐS INDEPENDENT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ BĐS INDEPENDENT
7 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN FLC QUY NHƠN GOLF & RESORT làm việc tại Bình Định thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN FLC QUY NHƠN GOLF & RESORT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN HYUNDAI MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN HYUNDAI MIỀN NAM
7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên hành chính Công Ty Cổ Phần Thành Công Motor Việt Nam (TC Motor) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu Công Ty Cổ Phần Thành Công Motor Việt Nam (TC Motor)
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên hành chính HỘ KINH DOANH DUY HIẾU làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu HỘ KINH DOANH DUY HIẾU
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên hành chính ICBC - CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận ICBC - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên hành chính TỔ CHỨC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO APOLLO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu TỔ CHỨC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO APOLLO VIỆT NAM
7.5 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên hành chính Công ty Cổ phần Bột Giặt Lix làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Bột Giặt Lix
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên hành chính Công ty TNHH TAKAGI VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 9 - 11 Triệu Công ty TNHH TAKAGI VIỆT NAM
9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY TNHH DƯỢC HUNMED làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu CÔNG TY TNHH DƯỢC HUNMED
9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên hành chính Công Ty CP Vàng Bạc Đá Qúy Lộc Phúc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu Công Ty CP Vàng Bạc Đá Qúy Lộc Phúc
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIHABA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIHABA
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên hành chính Công ty Cổ phần FiFa Investment làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu Công ty Cổ phần FiFa Investment
7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên hành chính Công ty cổ phần công nghệ Prep làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu Công ty cổ phần công nghệ Prep
8 - 8.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SƠN HÀ XANH Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SƠN HÀ XANH Pro Company
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên hành chính Công ty TNHH Tự Động Hóa HV99 làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty TNHH Tự Động Hóa HV99
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY TNHH THYGESEN VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THYGESEN VIETNAM
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên hành chính Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Khai Thác Tòa Nhà Vnpt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Khai Thác Tòa Nhà Vnpt
7.5 - 8.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên hành chính Công Ty Cổ Phần Phê La làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu Công Ty Cổ Phần Phê La
8 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ STREAMAX làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ STREAMAX
15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên hành chính Công ty Vàng - Bạc - Đá quý Huy Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty Vàng - Bạc - Đá quý Huy Thành
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH QUỐC TẾ XANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH QUỐC TẾ XANH
7 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM HOÀNG LÂM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM HOÀNG LÂM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY TNHH ANH NGỮ BRILLIANT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH ANH NGỮ BRILLIANT VIỆT NAM
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC QUỐC TẾ SEC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC QUỐC TẾ SEC
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN T - CARE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN T - CARE
7 - 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên hành chính Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm