Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Tiền Trang làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Kế hoạch Tại Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Tiền Trang
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Tĩnh: 55 Lê Duẫn, TP Hà Tĩnh, Thành phố Hà Tĩnh
Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương Thỏa thuận
Xây dựng kế hoạch và báo cáo công việc theo tháng/quý/năm của bộ phận sale/kỹ thuật/3d lên BGĐ
Hỗ trợ và đốc thúc bộ phận sale/kỹ thuật và 3d trong quá trình thực hiện công việc
Hỗ trợ các công việc hành chính khác cho bộ phận sale, kỹ thuật, 3d như: chuẩn bị phòng họp, chuẩn bị mẫu bảng biểu...
Cập nhật thông tin khách hàng lên hệ hống dữ liệu CRM...
Các công việc khác theo chỉ đạo của Ban giám đốc hoặc người có trách nhiệm liên quan
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sử dụng tốt Excel
Ứng viên có 1 năm kinh nghiệm trở lên
Nhạy bén với các con số
Có kỹ năng lập kế hoạch
Tỉ mỉ, cẩn thận và chịu khó
Giao tiếp tốt
Tại Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Tiền Trang Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận theo năng lực
Chế độ BHXH
Môi trưởng trẻ, năng động
Sếp có tâm và tầm
Du lịch/teambuiding
Thưởng đột xuất...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Tiền Trang
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
