Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Tiền Trang làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Tĩnh: 55 Lê Duẫn, TP Hà Tĩnh, Thành phố Hà Tĩnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Kế hoạch Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng kế hoạch và báo cáo công việc theo tháng/quý/năm của bộ phận sale/kỹ thuật/3d lên BGĐ

Hỗ trợ và đốc thúc bộ phận sale/kỹ thuật và 3d trong quá trình thực hiện công việc

Hỗ trợ các công việc hành chính khác cho bộ phận sale, kỹ thuật, 3d như: chuẩn bị phòng họp, chuẩn bị mẫu bảng biểu...

Cập nhật thông tin khách hàng lên hệ hống dữ liệu CRM...

Các công việc khác theo chỉ đạo của Ban giám đốc hoặc người có trách nhiệm liên quan

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sử dụng tốt Excel

Ứng viên có 1 năm kinh nghiệm trở lên

Nhạy bén với các con số

Có kỹ năng lập kế hoạch

Tỉ mỉ, cẩn thận và chịu khó

Giao tiếp tốt

Tại Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Tiền Trang Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực

Chế độ BHXH

Môi trưởng trẻ, năng động

Sếp có tâm và tầm

Du lịch/teambuiding

Thưởng đột xuất...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Tiền Trang

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin