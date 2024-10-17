Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 12 - 14 triệu Toàn thời gian tại Hưng Yên

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Công Ty Cổ Phần Sản Xuất XNK Phương Đông - Km32, QL. 5, X. Xuân Dục, Mỹ Hào

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

+ Kế toán giá thành:

- Kiểm tra định mức NVL, vật tư phụ.

- Xuất NVL, vật tư phụ, BHLĐ, CCDC.

- Đối chiếu kho NVL, vật tư phụ.

- Chạy giá, kiểm tra giá thành đơn vị sản phẩm hàng tháng.

- Xây dựng giá thành sản phẩm mới để sếp duyệt giá bán.

- Lập hồ sơ, theo dõi hàng bán bị trả lại.

- Kiểm tra và giám sát việc luân chuyển hàng tồn kho, từ đó lập dự phòng và xử lý hàng quá hạn sử dụng, hàng hỏng.

- Lập các bút toán phân bổ, kết chuyển.

- Xác định và đề xuất lập dự phòng hàng tồn kho.

+ Kế toán mua hàng:

- Kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của hóa đơn mua hàng.

- Nhập mua NVL, vật tư phụ, TSCĐ, CCDC.

- Đối chiếu công nợ phải trả nhà cung cấp, theo dõi hạn thanh toán và đề xuất thanh toán định kỳ cho NCC.

- Theo dõi Hợp đồng nguyên tắc, HĐ mua NVL, CCDC, TSCĐ.

- Theo dõi, xử lý hồ sơ hàng trả lại.

+ Kế toán tài sản cố định, công cụ dụng cụ, chi phí trả trước

- Xuất tài sản đưa vào sử dụng ở các bộ phận quản lý trực tiếp.

- Theo dõi chi tiết và phân bổ khấu hao TSCĐ.

- Theo dõi và phân bổ chi phí trả trước, CCDC.

+ Phụ trách công tác thủ quỹ theo sự phân công của Trưởng phòng

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các ngành nghề liên quan.

- Tối thiểu từ 3 năm kinh nghiệm vị trí Kế toán giá thành trong lĩnh vực sản xuất

- Nắm vững nghiệp vụ kế toán giá thành, công nợ phải trả.

- Ưu tiên có kiến thức về ngành Dệt may, sản xuất.

- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán, tin học văn phòng.

- Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

- Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.

Tại Công ty cổ phần tập đoàn Minh Anh Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập cạnh tranh

- Hỗ trợ ăn trưa tại Nhà máy

- Thưởng lương tháng 13, thưởng các dịp lễ, tết.

- Được hưởng tất cả chính sách phúc lợi từ Công ty (sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ,....), BHXH, BHYT theo quy định luật hiện hành.

- Du lịch hè hàng năm.

- Môi trường năng động, chuyên nghiệp, hiện đại. Văn hóa làm việc cởi mở và thoải mái. Nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến.

