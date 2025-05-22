Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH Nesta làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 18 Triệu

Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH Nesta làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 18 Triệu

Công ty TNHH Nesta
Ngày đăng tuyển: 22/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2025
Công ty TNHH Nesta

Nhân viên mua hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại Công ty TNHH Nesta

Mức lương
10 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Gần KĐT Ecopark văn giang

- hưng yên, Gia Lâm, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

Lập kế hoạch và quản lý hoạt động logistics cho các đơn hàng sản xuất.
Kiểm soát chất lượng nguyên vật liệu đầu vào, đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng của công ty.
Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo tiến độ sản xuất và giao hàng đúng thời hạn.
Quản lý nhà cung cấp, đàm phán giá cả và điều kiện giao hàng.
Phân tích thị trường và dự báo nhu cầu nguyên vật liệu.
Giám sát và tối ưu hóa các hoạt động logistics, nhằm giảm chi phí và nâng cao hiệu quả.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với các nhà cung cấp.
Thực hiện các báo cáo định kỳ về hoạt động logistics.
Đảm bảo tuân thủ các quy định về an toàn và bảo vệ môi trường trong quá trình vận chuyển và lưu trữ hàng hóa.
Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình logistics.

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Logistics hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Sales Logistics, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành sản xuất.
Nắm vững các kiến thức về quản lý chuỗi cung ứng, logistics và quản lý kho hàng.
Kỹ năng đàm phán, thương lượng và xây dựng mối quan hệ tốt với nhà cung cấp.
Kỹ năng phân tích dữ liệu, lập kế hoạch và giải quyết vấn đề.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Có khả năng chịu áp lực công việc cao và làm việc hiệu quả trong môi trường năng động.
Có chứng chỉ liên quan đến logistics là một lợi thế (ví dụ: chứng chỉ CSCP, CLTD, ...).

Tại Công ty TNHH Nesta Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm.
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Thưởng lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Các hoạt động team building, du lịch thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nesta

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Nesta

Công ty TNHH Nesta

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Nhà máy nội thất Nesta, cầu Kênh Tây 2, mặt đường 379 Văn Giang, Hưng Yên

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

