Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VICONS làm việc tại Hưng Yên thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

- Quản lý và lên số liệu, phân bổ Doanh thu chi phí

- Quản lý tài sản và hàng tồn kho

- Quản lý hồ sơ trạm trộn bê tông ( phiếu xuất bê tông, phiếu bơm, hồ sơ đất/trạm, báo cáo sản xuất, nhật ký sản xuất/lịch trình xe ...)

- Đối chiếu đầu vào với các nhà cung cấp ( nguyên vật liệu, vật tư, thiết bị ...)

- Lập báo cáo tài chính và thuế

- Hỗ trợ kiểm toán và thanh tra

Yêu Cầu Công Việc

- Nữ, độ tuổi từ 25 – 40 tuổi, tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán hoặc các ngành liên quan

- Có ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán Tổng hợp, ưu tiên trong lĩnh vực sản xuất, xây dựng, hoặc bê tông thương phẩm.

- Trung thực, cẩn thận, trách nhiệm và cam kết cao trong công việc., chịu được áp lực công việc

- Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán (ưu tiên MISA hoặc tương tự).

- Nắm vững quy định về thuế, tài chính và các chuẩn mực kế toán hiện hành.

- Thời gian làm việc : Từ Thứ 2 - Thứ 7

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VICONS Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi

- Thu nhập từ 15.000.000đ – 20.000.000đ/tháng (Thỏa thuận theo năng lực)

- Địa điểm làm việc : Căn 93 San Hô 15, Vinhome Ocean Park 2, Nghĩa Trụ, Văn Giang, Hưng Yên / Gia Lâm , Hà Nội

- Cơ hội tham gia tất cả các khóa học phát triển kỹ năng cá nhân do công ty tổ chức và các khóa đào tạo bên ngoài nhằm phát triển chuyên môn và kỹ năng cần thiết.

- Được đi du lịch trong nước và nước ngoài cùng công ty.

- Tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí khác do công ty tổ chức hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VICONS

