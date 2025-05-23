Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MỚI XFX làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: 15 Đ. Số 4, Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một, Thủ Dầu Một, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Chịu trách nhiệm theo dõi, lập kế hoạch công việc và hỗ trợ dịch các cuộc họp, tài liệu,... khi sếp yêu cầu

Các công việc phát sinh khác theo sự phân công của sếp

Công việc sẽ được trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng

Tiếng Trung tốt là một lợi thế (thành thạo 4 kĩ năng nghe ,nói ,đọc,viết)

Có năng lực làm việc nhóm tốt

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MỚI XFX Thì Được Hưởng Những Gì

Lương có thể thỏa thuận dựa vào năng lực

Được thưởng dịp sinh nhật, lễ tết, nghĩ lễ theo quy định nhà nước

Thưởng lương tháng thứ 13

Được làm việc trong môi trường thoải mái, năng động và có cơ hội được đi nước ngoài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MỚI XFX

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin