Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MỚI XFX làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MỚI XFX
Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: 15 Đ. Số 4, Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một, Thủ Dầu Một, Thành phố Thủ Dầu Một
Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 12 - 14 Triệu
Chịu trách nhiệm theo dõi, lập kế hoạch công việc và hỗ trợ dịch các cuộc họp, tài liệu,... khi sếp yêu cầu
Các công việc phát sinh khác theo sự phân công của sếp
Công việc sẽ được trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn.
Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
Tiếng Trung tốt là một lợi thế (thành thạo 4 kĩ năng nghe ,nói ,đọc,viết)
Có năng lực làm việc nhóm tốt
Tiếng Trung tốt là một lợi thế (thành thạo 4 kĩ năng nghe ,nói ,đọc,viết)
Có năng lực làm việc nhóm tốt
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MỚI XFX Thì Được Hưởng Những Gì
Lương có thể thỏa thuận dựa vào năng lực
Được thưởng dịp sinh nhật, lễ tết, nghĩ lễ theo quy định nhà nước
Thưởng lương tháng thứ 13
Được làm việc trong môi trường thoải mái, năng động và có cơ hội được đi nước ngoài.
Được thưởng dịp sinh nhật, lễ tết, nghĩ lễ theo quy định nhà nước
Thưởng lương tháng thứ 13
Được làm việc trong môi trường thoải mái, năng động và có cơ hội được đi nước ngoài.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MỚI XFX
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
