Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 6 - 8 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Khánh Hòa

Địa điểm làm việc - Khánh Hòa: Tòa nhà VCN, Đường A1, Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung,Khánh Hòa, Thành phố Nha Trang

Nhập liệu và lập các báo cáo tài chính và sổ sách kế toán cho khách hàng;

Lập các hồ sơ/ báo cáo thuế tháng, quý, năm (bao gồm thuế TNCN, TNDN, GTGT và thuế nhà thầu);

Soát xét báo cáo tài chính, báo cáo thuế định kỳ cho khách hàng;

Hỗ trợ công việc tư vấn kế toán và thuế khác theo yêu cầu cấp trên;

Ưu tiên sinh viên vừa Tốt nghiệp các ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính, Thuế;

Ưu tiên sinh viên có hộ khẩu Khánh Hòa

Có tinh thần đồng đội, năng động, chịu khó, gắn bó với công việc;

Chịu được áp lực cao trong công việc;

Có kiến thức tốt về chế độ kế toán Việt Nam.

Có kỹ năng giao tiếp và truyền đạt thông tin tốt;

Tiếng Anh cơ bản. Giao tiếp tiếng Anh tốt là 1 lợi thế

Lương tháng 13, thưởng theo hiệu quả công việc hàng tháng, quý, năm

Có đầy đủ các chế độ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của Nhà nước;

Đào tạo, hướng dẫn các kiến thức chuyên môn về kế toán, thuế một cách chuyên nghiệp

Lương và các phụ cấp khác theo chính sách công ty.

Làm việc tại: Thành phố Nha Trang

