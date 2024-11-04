Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 6 - 8 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Khánh Hòa

Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 6 - 8 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Khánh Hòa

Công Ty TNHH Kế Toán Vina
Ngày đăng tuyển: 04/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/12/2024
Công Ty TNHH Kế Toán Vina

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty TNHH Kế Toán Vina

Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Khánh Hòa: Tòa nhà VCN, Đường A1, Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung,Khánh Hòa, Thành phố Nha Trang

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Nhập liệu và lập các báo cáo tài chính và sổ sách kế toán cho khách hàng;
Lập các hồ sơ/ báo cáo thuế tháng, quý, năm (bao gồm thuế TNCN, TNDN, GTGT và thuế nhà thầu);
Soát xét báo cáo tài chính, báo cáo thuế định kỳ cho khách hàng;
Hỗ trợ công việc tư vấn kế toán và thuế khác theo yêu cầu cấp trên;

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên sinh viên vừa Tốt nghiệp các ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính, Thuế;
Ưu tiên sinh viên có hộ khẩu Khánh Hòa
Có tinh thần đồng đội, năng động, chịu khó, gắn bó với công việc;
Chịu được áp lực cao trong công việc;
Có kiến thức tốt về chế độ kế toán Việt Nam.
Có kỹ năng giao tiếp và truyền đạt thông tin tốt;
Tiếng Anh cơ bản. Giao tiếp tiếng Anh tốt là 1 lợi thế

Tại Công Ty TNHH Kế Toán Vina Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13, thưởng theo hiệu quả công việc hàng tháng, quý, năm
Có đầy đủ các chế độ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của Nhà nước;
Đào tạo, hướng dẫn các kiến thức chuyên môn về kế toán, thuế một cách chuyên nghiệp
Lương và các phụ cấp khác theo chính sách công ty.
Làm việc tại: Thành phố Nha Trang

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Kế Toán Vina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Kế Toán Vina

Công Ty TNHH Kế Toán Vina

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 14, Tòa nhà TNR, 180 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất