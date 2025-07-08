Tuyển Phụ bếp HỘ KINH DOANH STOCKHOLM làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Khánh Hòa: 43 Lý Tự trọng, Lộc Thọ, TP Nha Trang

Mô Tả Công Việc Phụ bếp Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

- Chuẩn bị nguyên liệu theo công thức hoặc chỉ đạo của đầu bếp.

- Kiểm tra chất lượng nguyên liệu, thực phẩm trước khi sơ chế.

- Thực hiện công việc chế biến món ăn dưới sự giám sát của quản lý.

- Được đào tạo kỹ năng cắt rau củ, trái cây, trang trí, học hỏi kinh nghiệm trộn các loại salad

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong phụ bếp

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở mảng Âu, hoặc đã từng đi làm bếp.

Không yêu cầu bằng cấp.

Có tinh thần trách nhiệm đối với công việc.

Nhiệt tình, nhanh nhẹn, chịu học hỏi.

Tại HỘ KINH DOANH STOCKHOLM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 6.000.0000 – 7.500.000 VNĐ/tháng (xét tăng lương định kỳ)

X2, X3 lương tùy vào các dịp Lễ.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội học hỏi và thăng tiến.

Chế độ đãi ngộ tốt.

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH STOCKHOLM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.