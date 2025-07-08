Tuyển Phụ bếp HỘ KINH DOANH STOCKHOLM làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 6 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phụ bếp Tại HỘ KINH DOANH STOCKHOLM
Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Khánh Hòa: 43 Lý Tự trọng, Lộc Thọ, TP Nha Trang
Mô Tả Công Việc Phụ bếp Với Mức Lương 6 - 8 Triệu
- Chuẩn bị nguyên liệu theo công thức hoặc chỉ đạo của đầu bếp.
- Kiểm tra chất lượng nguyên liệu, thực phẩm trước khi sơ chế.
- Thực hiện công việc chế biến món ăn dưới sự giám sát của quản lý.
- Được đào tạo kỹ năng cắt rau củ, trái cây, trang trí, học hỏi kinh nghiệm trộn các loại salad
Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong phụ bếp
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở mảng Âu, hoặc đã từng đi làm bếp.
Không yêu cầu bằng cấp.
Có tinh thần trách nhiệm đối với công việc.
Nhiệt tình, nhanh nhẹn, chịu học hỏi.
Tại HỘ KINH DOANH STOCKHOLM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: 6.000.0000 – 7.500.000 VNĐ/tháng (xét tăng lương định kỳ)
X2, X3 lương tùy vào các dịp Lễ.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội học hỏi và thăng tiến.
Chế độ đãi ngộ tốt.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH STOCKHOLM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
