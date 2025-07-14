Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY TNHH HY AN MEDIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 20 Đường D1, Phường Tân Hưng, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn, đặt lịch hẹn:

- Liên hệ với khách hàng qua điện thoại để tư vấn dịch vụ, chương trình ưu đãi của Bệnh viện CK Mắt.

- Trực tiếp phản hồi tin nhắn và tư vấn khách hàng qua các nền tảng online: Facebook, Zalo, Website, Landing Page, Hotline, TikTok,...

- Đặt lịch hẹn, nhắc lịch khám và theo dõi khách hàng cho đến khi hoàn tất điều trị.

Tổng hợp và báo cáo

- Tổng hợp thông tin khách hàng đặt lịch vào file để các bộ phận liên quan theo dõi.

- Thu thập,ghi nhận và phân loại các ý kiến phản hồi, góp ý từ khách hàng đểcải thiện chất lượng dịch vụ.

- Báo cáo dữ liệu tư vấn khách hàng vàhiệu suất công việc theo từng ngày/tuần/tháng.

Tham gia đào tạo thực tế tại bệnh viện để hiểu quy trình khám và điều trị (trong 2 tuần đầu thời gian thử việc), được sắp xếp chỗ ở hoặc xe đưa đón.

Có thể công tác địa phương ngắn ngày theo chương trình khám bệnh tuyến của bệnh viện.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi từ 20 - 35 tuổi

Tối thiểu 2 năm vị trí chăm sóc khách hàng, telesale

Giao tiếp tốt, có kỹ năng lắng nghe, thuyết phục, xử lý tình huống linh hoạt, giọng nói dễ nghe, thái độ ân cần và chuyên nghiệp.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệmtư vấn khách hàng trong các lĩnh vực y tế, spa, thẩm mỹ thông qua các kênh Marketing online, điện thoại.

Tại CÔNG TY TNHH HY AN MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản từ 7 - 9tr + Thưởng hoa hồng

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN.

Phúc lợi , thưởng lễ tết theo quy định của Công ty.

Làm việc trong môi trường chuyênnghiệp, năng động,trẻ trung, sáng tạo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HY AN MEDIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin