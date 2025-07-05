Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP ALPHA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm, Huyện Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

- Hạch toán chi tiết hóa đơn, chứng từ.

- Cập nhật, theo dõi các khoản công nợ phải thu đến hạn, quá hạn để thu hồi công nợ.

- Định kỳ thực hiện đối chiếu công nợ với khách hàng/phòng kinh doanh, ... lập báo cáo tổng hợp công nợ phải thu, phải trả

- Xuất hóa đơn GTGT

- Theo dõi, thống kê, lưu trữ hồ sơ chứng từ đầy đủ theo quy định

- Các công việc phát sinh khác theo yêu cầu của BLĐ.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên chuyên ngành Kế Toán, Quản Trị Kinh Doanh…

- Cần cù chịu khó, nhiệt huyết với công việc

- Kn làm việc: có kinh nghiệm là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP ALPHA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ du lịch, nghỉ mát hàng năm

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định.

- Thưởng lễ, tết, tháng lương thứ 13

- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty

• Thời gian thử việc: 2 tháng

• Thời gian làm việc: Thứ 2 - Trưa Thứ 7 (8g - 12g; 13g30 - 17g30)

• Lương: Thỏa thuận

• Tham gia BHXH, thưởng lễ ,tết, tháng 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP ALPHA VIỆT NAM

