Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP ALPHA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP ALPHA VIỆT NAM
Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm, Huyện Gia Lâm
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 6 - 8 Triệu
- Hạch toán chi tiết hóa đơn, chứng từ.
- Cập nhật, theo dõi các khoản công nợ phải thu đến hạn, quá hạn để thu hồi công nợ.
- Định kỳ thực hiện đối chiếu công nợ với khách hàng/phòng kinh doanh, ... lập báo cáo tổng hợp công nợ phải thu, phải trả
- Xuất hóa đơn GTGT
- Theo dõi, thống kê, lưu trữ hồ sơ chứng từ đầy đủ theo quy định
- Các công việc phát sinh khác theo yêu cầu của BLĐ.
Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên chuyên ngành Kế Toán, Quản Trị Kinh Doanh…
- Cần cù chịu khó, nhiệt huyết với công việc
- Kn làm việc: có kinh nghiệm là một lợi thế.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP ALPHA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Chế độ du lịch, nghỉ mát hàng năm
- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định.
- Thưởng lễ, tết, tháng lương thứ 13
- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty
• Thời gian thử việc: 2 tháng
• Thời gian làm việc: Thứ 2 - Trưa Thứ 7 (8g - 12g; 13g30 - 17g30)
• Lương: Thỏa thuận
• Tham gia BHXH, thưởng lễ ,tết, tháng 13
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP ALPHA VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
