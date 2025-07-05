Tuyển Trợ lý Công Ty TNHH WORLDCRAFT LOGISTICS làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 14 - 16 Triệu

Công Ty TNHH WORLDCRAFT LOGISTICS
Ngày đăng tuyển: 05/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/08/2025
Trợ lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại Công Ty TNHH WORLDCRAFT LOGISTICS

Mức lương
14 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Khánh Hòa: Đường Anh Đức, Khu đô thị Lê Hồng Phong 1, TP Nha Trang

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 14 - 16 Triệu

Là đầu mối tiếp nhận và làm rõ yêu cầu từ khách hàng liên quan đến các dự án phần mềm đơn giản (website, app nội bộ hoặc app khách hàng).
Tham gia họp với khách hàng để phân tích nghiệp vụ, ghi nhận nhu cầu và đưa ra hướng triển khai phù hợp.
Phối hợp với các bộ phận kỹ thuật như IT Dev và Media để đảm bảo dự án triển khai đúng yêu cầu và tiến độ.
Theo dõi tiến độ thực hiện, hỗ trợ kiểm thử, nghiệm thu và bàn giao sản phẩm cho khách hàng.
Là cầu nối liên lạc giữa khách hàng và nhóm kỹ thuật trong suốt quá trình thực hiện dự án.
Hỗ trợ khách hàng sau khi triển khai nếu có yêu cầu chỉnh sửa, phát sinh lỗi hoặc cần cải tiến.

Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh tốt (nghe – nói – đọc – viết) là yếu tố bắt buộc, do thường xuyên làm việc với khách hàng và xử lý tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh.
Tốt nghiệp đại học các ngành Công nghệ Thông tin, Quản trị Hệ thống, Kinh tế hoặc các chuyên ngành có liên quan.
Có kiến thức cơ bản về quy trình phát triển phần mềm, phân tích nghiệp vụ và quản lý yêu cầu.
Kỹ năng lắng nghe, truyền đạt thông tin rõ ràng, xử lý vấn đề linh hoạt và làm việc nhóm hiệu quả.
Có khả năng viết tài liệu mô tả nghiệp vụ, mô tả tính năng một cách rõ ràng, dễ hiểu. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sử dụng các công cụ hỗ trợ như Draw.io, Figma hoặc tương đương.
Ưu tiên ứng viên có kiến thức hoặc kinh nghiệm liên quan đến thiết kế UI/UX.
Ưu tiên ứng viên đã từng đảm nhiệm vị trí tương đương, hoặc các vai trò liên quan đến hỗ trợ kỹ thuật khách hàng.

Tại Công Ty TNHH WORLDCRAFT LOGISTICS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, tương xứng với năng lực và kinh nghiệm.
Cơ hội phát triển nghề nghiệp theo hướng Business Analyst hoặc Quản lý Dự án.
Chế độ lương thưởng hấp dẫn, teambuilding, sinh nhật cá nhân, sinh nhật công ty... Tăng lương hàng năm.
Công ty tuân thủ quy định đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động
Công ty tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về các ngày lễ, ngày nghỉ của quốc gia.
Ngoài thời gian nghỉ trưa 1 tiếng, giữa mỗi ca làm việc sẽ có thêm 15 phút nghỉ ngơi. Nghỉ hàng tuần: Thứ Bảy và Chủ nhật;
Được cung cấp đầy đủ các trang thiết bị cần thiết cho công việc.
Môi trường quốc tế chuyên nghiệp với đội ngũ trẻ, sáng tạo, chia sẻ và hỗ trợ hết mình.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH WORLDCRAFT LOGISTICS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH WORLDCRAFT LOGISTICS

Công Ty TNHH WORLDCRAFT LOGISTICS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Khu đô thị Lê Hồng Phong 1, Phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

