Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LOTTE VIỆT NAM làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thừa Thiên Huế: Nguyễn Văn Linh, Hải Châu - Quảng Nam ...và 9 địa điểm khác, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng đang có nhu cầu vay vốn

- Tư vấn các gói vay và làm hồ sơ cho khách hàng

- Chăm sóc và phát triển mạng lưới khách hàng

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chịu khó, có khả năng giao tiếp, có trách nhiệm công việc

KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM

Tốt nghiệp từ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Ham học hỏi.

Chính trực và trung thực.

Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LOTTE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập ổn định, đãi ngộ hấp dẫn

- Thời gian linh hoạt, có thể làm song song với công việc khác

- Môi trường làm việc thân thiện, hỗ trợ tận tình

- Được ký HĐLĐ và hưởng đầy đủ chế độ BHXH + BHYT theo luật lao động. ( sau 2 tháng thử việc)

- Được làm hồ sơ online, làm toàn quốc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LOTTE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin