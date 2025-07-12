Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LOTTE VIỆT NAM làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Nhân viên Tư vấn Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LOTTE VIỆT NAM
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Thừa Thiên Huế: Nguyễn Văn Linh, Hải Châu
- Quảng Nam ...và 9 địa điểm khác, Quận Hải Châu
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
- Tìm kiếm khách hàng đang có nhu cầu vay vốn
- Tư vấn các gói vay và làm hồ sơ cho khách hàng
- Chăm sóc và phát triển mạng lưới khách hàng
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chịu khó, có khả năng giao tiếp, có trách nhiệm công việc
KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM
Tốt nghiệp từ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Ham học hỏi.
Chính trực và trung thực.
Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LOTTE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập ổn định, đãi ngộ hấp dẫn
- Thời gian linh hoạt, có thể làm song song với công việc khác
- Môi trường làm việc thân thiện, hỗ trợ tận tình
- Được ký HĐLĐ và hưởng đầy đủ chế độ BHXH + BHYT theo luật lao động. ( sau 2 tháng thử việc)
- Được làm hồ sơ online, làm toàn quốc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LOTTE VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
