Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 111 - 121 Ngô Gia Tự, P. 2, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Tham gia hỗ trợ Tư vấn, thiết kế các giải pháp về hệ thống network, security...

Tham gia xây dựng và chuẩn bị hồ sơ dự thầu, phụ trách các tài liệu liên quan đến kỹ thuật như:

Tuyên bố đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, Giải pháp kỹ thuật.

Hỗ trợ kinh doanh về BoM cũng như xây dựng dự toán.

Phân tích, viết tài liệu trình bày giải pháp cho khách hàng.

Tham gia các chương trình đào tạo nội bộ/bên ngoài lấy chứng chỉ kỹ thuật theo yêu cầu của Công ty.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng chuyên ngành CNTT/Viễn thông hoặc tương đương;

Có kiến thức nền tảng về network tốt (trình độ, kinh nghiệm ít nhất tương đương chứng chỉ CCNA);

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm công tác triển khai dự án tích hợp hệ thống và định hướng làm Tư vấn;

Có kiến thức, kinh nghiệm triển khai về server, storage là lợi thế;

Có chứng chỉ quốc tế về chuyên môn kỹ thuật là lợi thế;

Có tính cách hướng ngoại, tỉ mỉ và cẩn thận;

Tiếng Anh giao tiếp/chuyên ngành đáp ứng yêu cầu công việc.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, Thưởng lễ, Tết

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Hưởng các chế độ, phụ cấp theo chính sách Công ty: Du lịch, Sinh nhật, Hiếu, Hỷ, Ốm đau ...

Gói khám sức khỏe định kỳ cao cấp

Tham gia nhiều hoạt động Outing của Công ty, Du lịch hàng năm.

Có cơ hội được tào tạo các chứng chỉ CNTT và làm việc với các hãng công nghệ lớn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG SÀI GÒN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin