Tuyển Video Editor Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: BT01.07, Khu đô thị An Hưng, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Quay, Dựng video theo kịch bản có sẵn, cùng đóng góp ý tưởng, bối cảnh với team content để nội dung video hấp dẫn hơn
Quay, Dựng các video ngắn như các clip quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, các clip theo trend đăng lên các nền tảng Facebook, Tiktok,...
Quay, chụp highlight sự kiện
Biết chụp ảnh và chỉnh sửa ảnh ở mức khá.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có từ 3 năm kinh nghiệm
Yêu thích sự sáng tạo và có khả năng sáng tạo
Có tinh thần làm việc teamwork cao
Sử dụng thành thạo gimbal, các loại máy quay và những phần mềm edit video từ cơ bản đến nâng cao. Biết quay flycam là 1 lợi thế.
Tại Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Được cung cấp máy tính, các thiết bị máy quay, máy chụp,...chuyên nghiệp khi làm việc.
Được tham gia các chương trình du lịch, nghỉ mát ở các resort 4-5 sao hàng năm cùng Công ty
Được hưởng đầy đủ chế độ BH theo quy định của Pháp luật.
Được hưởng lương T13 và thưởng vào các dịp lễ, Tết hàng năm.
Môi trường làm việc ổn định, thoải mái, trẻ trung, năng động, tự do sáng tạo không giới hạn
NÓI KHÔNG VỚI NỢ LƯƠNG - CHẬM LƯƠNG!
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam
