Tuyển Video Editor Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: BT01.07, Khu đô thị An Hưng, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Quay, Dựng video theo kịch bản có sẵn, cùng đóng góp ý tưởng, bối cảnh với team content để nội dung video hấp dẫn hơn

Quay, Dựng các video ngắn như các clip quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, các clip theo trend đăng lên các nền tảng Facebook, Tiktok,...

Quay, chụp highlight sự kiện

Biết chụp ảnh và chỉnh sửa ảnh ở mức khá.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 3 năm kinh nghiệm

Yêu thích sự sáng tạo và có khả năng sáng tạo

Có tinh thần làm việc teamwork cao

Sử dụng thành thạo gimbal, các loại máy quay và những phần mềm edit video từ cơ bản đến nâng cao. Biết quay flycam là 1 lợi thế.

Tại Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Được cung cấp máy tính, các thiết bị máy quay, máy chụp,...chuyên nghiệp khi làm việc.

Được tham gia các chương trình du lịch, nghỉ mát ở các resort 4-5 sao hàng năm cùng Công ty

Được hưởng đầy đủ chế độ BH theo quy định của Pháp luật.

Được hưởng lương T13 và thưởng vào các dịp lễ, Tết hàng năm.

Môi trường làm việc ổn định, thoải mái, trẻ trung, năng động, tự do sáng tạo không giới hạn

NÓI KHÔNG VỚI NỢ LƯƠNG - CHẬM LƯƠNG!

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam

