Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 8 - 10 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Bắc Ninh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Chi Nhánh Công Ty TNHH Shoei Việt Nam Tại Bắc Ninh
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh:
- Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
+ Xuất hoá đơn điện tử
+ Nhập dữ liệu vào phần mềm kế toán về tất cả các phát sinh của phần hành: hoá đơn chi phí, kiểm soát toàn bộ chi phí trên phần mềm kế toán
+ Làm các báo cáo liên quan mà cấp trên yêu cầu
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
+ Tốt nghiệp cao đẳng, Đại học trở lên Chuyên ngành tài chính kế toán .
+ Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
+ Có khả năng làm việc dưới áp lực cao, cẩn thận, trung thực, chịu khó học hỏi
Tại Chi Nhánh Công Ty TNHH Shoei Việt Nam Tại Bắc Ninh Thì Được Hưởng Những Gì
+ Kí hợp đồng chính thức ngay khi làm.
+ Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.
+ Quyền lợi theo quy định của luật lao động (bảo hiểm xã hội bắt buộc full lương, phép năm, nghỉ lễ Tết…)
+ Lương tháng 13 là lương tổng không phải lương cơ bản
+ Xét tăng lương hàng năm
+ Du lịch công ty
+ Khám sức khỏe hằng năm, phúc lợi khi có hiếu hỉ, các ngày lễ tết đều có quà …
+ Có cơ hội học hỏi và thăng tiến
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Công Ty TNHH Shoei Việt Nam Tại Bắc Ninh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
