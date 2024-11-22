Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Vĩnh Long

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Vĩnh Long: - TỔ 2, ẤP THANH MỸ 2. THANH ĐỨC, LONG HỒ, VĨNH LONG, Thành phố Vĩnh Long

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập báo cáo tài chính và báo cáo nội bộ hàng tháng/quý/năm

- Thực hiện kiểm tra và kê khai thuế theo định kỳ kê khai: Quý/năm

- Làm việc với các cơ quan chức năng: Thuế, ngân hàng, bảo hiểm, thống kê...

- Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng, lập quyết toán văn phòng công ty

- Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến hoạt động của phòng ban, công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế Toán hoặc tương đương

- Có kinh nghiệm ít nhất 2-3 năm là lợi thế

- Hiểu biết các quy định pháp luật về kế toán, thuế.

- Nắm vững nghiệp vụ kế toán thương mại, thuế

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, ERP và phần mềm kế toán

- Tinh thần trách nhiệm cao, cẩn trọng và chính xác trong các công việc kế toán

Tại Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Lộc Kim Chi Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng các chế độ phúc lợi BHXH, BHYT,... Lương thưởng theo quy địnnh công ty

