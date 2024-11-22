Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Vĩnh Long

Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Vĩnh Long

Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Lộc Kim Chi
Ngày đăng tuyển: 22/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/12/2024
Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Lộc Kim Chi

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Lộc Kim Chi

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Vĩnh Long:

- TỔ 2, ẤP THANH MỸ 2. THANH ĐỨC, LONG HỒ, VĨNH LONG, Thành phố Vĩnh Long

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập báo cáo tài chính và báo cáo nội bộ hàng tháng/quý/năm
- Thực hiện kiểm tra và kê khai thuế theo định kỳ kê khai: Quý/năm
- Làm việc với các cơ quan chức năng: Thuế, ngân hàng, bảo hiểm, thống kê...
- Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng, lập quyết toán văn phòng công ty
- Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến hoạt động của phòng ban, công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế Toán hoặc tương đương
- Có kinh nghiệm ít nhất 2-3 năm là lợi thế
- Hiểu biết các quy định pháp luật về kế toán, thuế.
- Nắm vững nghiệp vụ kế toán thương mại, thuế
- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, ERP và phần mềm kế toán
- Tinh thần trách nhiệm cao, cẩn trọng và chính xác trong các công việc kế toán

Tại Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Lộc Kim Chi Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng các chế độ phúc lợi BHXH, BHYT,... Lương thưởng theo quy địnnh công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Lộc Kim Chi

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Lộc Kim Chi

Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Lộc Kim Chi

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tổ 2, ấp Thanh Mỹ 2, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

