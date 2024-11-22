Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN CHÍ THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 100 Triệu

Mức lương 20 - 100 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng M , tòa Bình Vượng Tower - 200 Quang Trung - Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Sales Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương 20 - 100 Triệu

Tiếp nhận DATA từ bộ phận Marketing để liên hệ trao đổi và đặt lịch hẹn với khách hàng , tư vấn, giới thiệu dự án, cơ hội đầu tư với Khách Hàng.

Hỗ trợ khách hàng hoàn tất thủ tục thanh toán, mua bán hợp đồng, thu hồi công nợ…

Chăm sóc khách hàng sau bán, duy trì và mở rộng mối quan hệ với các khách hàng mới

Với Mức Lương 20 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Không yêu cầu kinh nghiệm được đào tạo từ cơ bản đến chuyên sâu

· Nam/ Nữ từ 18 tuổi trở lên , có laptop cá nhân hoặc ipad

· Có đam mê kinh doanh , bán hàng …

· Tự tin , giao tiếp tốt

· Năng động, hòa đồng , nhiệt huyết với công việc…

Tại CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN CHÍ THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng lũy tiến 5tr -15tr + hoa hồng bán hàng 6%/ giao dịch + thưởng nóng 10-30tr/ giao dịch

CĐT sẽ thanh toán thưởng nóng ngay sau khi Khách hàng vào đủ cọc 50.000.000 VNĐ / Lô

Hỗ trợ 100 % chi phí MKT , chi phí xăng xe , có lái xe riêng dẫn Khách Hàng

Thưởng theo năng lực hoàn thành công việc tốt, thưởng ngày lễ tết

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động;

Lương tháng thứ 13, thưởng xứng đáng với nỗ lực phấn đấu và cống hiến;

Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước;

Có lộ trình tăng lương và chính sách rõ ràng.

Tham gia các hoạt động teambuilding, dã ngoại, các sự kiện do công ty tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN CHÍ THÀNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.