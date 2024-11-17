Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng Công ty Cổ phần Thương mại Địa ốc An Phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 50 Triệu

Sales Bất động sản/Xây dựng Công ty Cổ phần Thương mại Địa ốc An Phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 50 Triệu

Công ty Cổ phần Thương mại Địa ốc An Phúc
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
Công ty Cổ phần Thương mại Địa ốc An Phúc

Sales Bất động sản/Xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bất động sản/Xây dựng Tại Công ty Cổ phần Thương mại Địa ốc An Phúc

Mức lương
5 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2, toà A2, Vinaconex 1, 289 Khuất Duy Tiến, Trung Hoà, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Sales Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương 5 - 50 Triệu

- Tìm kiếm, lựa chọn khách hàng mới thông qua các kênh của công ty như: quảng cáo, facebook, website,..do bộ phận Marketing của công ty hỗ trợ
- Chăm sóc xây dựng mối quan hệ với khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng theo DATA CÓ SẴN
- Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng để tư vấn cho phù hợp, hướng khách hàng mua các sản phẩm bất động sản của mình
- Phối hợp với đội, nhóm để thúc đẩy doanh số bán hàng chung

Với Mức Lương 5 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có laptop cá nhân để làm việc.
- Làm việc full time từ 8h-17h30 từ thứ 2 đến hết sáng t7, nghỉ trưa 12h00-13h30.
- Có kiến thức cơ bản về lĩnh vực bán hàng.
- Có kỹ năng giao tiếp và lắng nghe.
- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Tại Công ty Cổ phần Thương mại Địa ốc An Phúc Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Lương cứng 5-10tr + hoa hồng + thưởng.
- Hỗ trợ chi phí MKT 50 – 100%
- Thưởng lễ tết theo quy định công ty.
- Được đào tạo thêm để nâng cao trình độ chuyên môn, cầm tay chỉ việc, đào tạo 1-1
- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến..
- Xét tăng lương theo hiệu quả công việc hàng năm và cam kết các chế độ dành cho người lao động theo như quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN...).
- Du lịch tối thiểu 1 lần/năm trong nước hoặc nước ngoài (company trip).
- Được tham gia các hoạt động ngoại khóa công ty tổ chức thường xuyên: teambuilding, dã ngoại, sinh nhật thành viên, đá bóng, từ thiện, du lịch,.. do công ty tổ chức.
- Quà sinh nhật, 8/3; 20/10...và chế độ đãi ngộ khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thương mại Địa ốc An Phúc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Thương mại Địa ốc An Phúc

Công ty Cổ phần Thương mại Địa ốc An Phúc

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, toà A2, Vinaconex 1, 289A Khuất Duy Tiến, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất