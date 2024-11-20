Tuyển Sales Sản xuất CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VPN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 20 Triệu

Mức lương 11 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1032 An Phú Tây, xã Hưng Long, Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Sales Sản xuất Với Mức Lương 11 - 20 Triệu

• Thay giám đốc làm việc với khách nước ngoài

• Nhắc việc và điều phối lịch làm việc với Giám Đốc, lên kế hoạch các cuộc họp, đón tiếp khách hàng trong và ngoài nước.

• Triển khai, tiếp nhận các công việc của cấp trên xuống các phòng ban

• Tổ chức các cuộc họp với giám đốc theo nhu cầu của các phòng ban trong Công ty, phối hợp với các bộ phận liên quan để triển khai công việc hiệu quả.

• Các công việc khác theo sự phân công, điều động của Giám Đốc.

Với Mức Lương 11 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh hoặc các lĩnh vực liên quan.

• Kinh nghiệm 02 năm trở lên tại vị trí tương đương.

• Ưu tiên Có ngoại hình (Cao 1m58 trở lên)

• Trình độ tiếng Anh: nói - viết thông thạo, lưu loát.

• Kỹ năng tin học văn phòng: word, excel...

Tại CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VPN Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, nghỉ mát, lương thưởng, nghỉ lễ Tết...)

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp

- Được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ để phục vụ cho công viêc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VPN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin