Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C làm việc tại Hải Phòng thu nhập 11 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C
Mức lương
11 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
30 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng:
- Hải Phòng
- Hà Nội
- Hồ Chí Minh ...và 5 địa điểm khác, Thành phố Cà Mau
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 11 - 20 Triệu
Kỹ sư Xây dựng Cầu đường, hạ tầng giao thông đảm nhiệm các vị trí chuyên môn khác nhau (giám sát hiện trường, QS,QC, Vật tư, Trắc địa ...)
Một số nhiệm vụ công việc đối với vị trí kỹ sư giám sát:
Với Mức Lương 11 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học chính quy các chuyên nghành Kỹ thuật Xây dựng, Xây dựng Cầu, Đường, Hầm, Hạ tầng Giao thông, Kinh tế Xây dựng... liên quan đến vị trí công việc ứng tuyển.
- Có hiểu biết về quy trình, quy định, quy chuẩn về lĩnh vực xây dựng, lĩnh vực liên quan đến công việc.
- Sử dụng thành thạo các phần mềm hỗ trợ công việc (như autocad, các phần mềm mô hình 3D (Sketchup, 3ds max, Vray...), Powerpoint, Office.
- Kỹ năng giao tiếp tốt, nhiệt tình, năng động.
- Có tuyển kỹ sư mới tốt nghiệp.
- Có hiểu biết về quy trình, quy định, quy chuẩn về lĩnh vực xây dựng, lĩnh vực liên quan đến công việc.
- Sử dụng thành thạo các phần mềm hỗ trợ công việc (như autocad, các phần mềm mô hình 3D (Sketchup, 3ds max, Vray...), Powerpoint, Office.
- Kỹ năng giao tiếp tốt, nhiệt tình, năng động.
- Có tuyển kỹ sư mới tốt nghiệp.
Tại Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C Thì Được Hưởng Những Gì
Lương + Phụ cấp đi lại ( máy bay, xe khách...) + Ăn/Ở (có nhân viên phục vụ bếp và nhân viên dọn dẹp)...
- BHXH; BHYT, theo quy định của Nhà nước.
- Nghỉ Lễ, Tết, nghỉ phép, thưởng và nghỉ mát hàng theo quy định của Công ty.
- Đào tạo nâng cao, đào tạo đội ngũ kế cận hàng năm. Khuyến khích cử đi học bên ngoài / khóa học chuyên sâu để năng cao trình độ.
- BHXH; BHYT, theo quy định của Nhà nước.
- Nghỉ Lễ, Tết, nghỉ phép, thưởng và nghỉ mát hàng theo quy định của Công ty.
- Đào tạo nâng cao, đào tạo đội ngũ kế cận hàng năm. Khuyến khích cử đi học bên ngoài / khóa học chuyên sâu để năng cao trình độ.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI