Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C làm việc tại Hải Phòng thu nhập 11 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: - Hải Phòng - Hà Nội - Hồ Chí Minh ...và 5 địa điểm khác, Thành phố Cà Mau

Kỹ sư Xây dựng Cầu đường, hạ tầng giao thông đảm nhiệm các vị trí chuyên môn khác nhau (giám sát hiện trường, QS,QC, Vật tư, Trắc địa ...)

Một số nhiệm vụ công việc đối với vị trí kỹ sư giám sát:

Tốt nghiệp đại học chính quy các chuyên nghành Kỹ thuật Xây dựng, Xây dựng Cầu, Đường, Hầm, Hạ tầng Giao thông, Kinh tế Xây dựng... liên quan đến vị trí công việc ứng tuyển.

- Có hiểu biết về quy trình, quy định, quy chuẩn về lĩnh vực xây dựng, lĩnh vực liên quan đến công việc.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm hỗ trợ công việc (như autocad, các phần mềm mô hình 3D (Sketchup, 3ds max, Vray...), Powerpoint, Office.

- Kỹ năng giao tiếp tốt, nhiệt tình, năng động.

- Có tuyển kỹ sư mới tốt nghiệp.

Tại Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C Thì Được Hưởng Những Gì

Lương + Phụ cấp đi lại ( máy bay, xe khách...) + Ăn/Ở (có nhân viên phục vụ bếp và nhân viên dọn dẹp)...

- BHXH; BHYT, theo quy định của Nhà nước.

- Nghỉ Lễ, Tết, nghỉ phép, thưởng và nghỉ mát hàng theo quy định của Công ty.

- Đào tạo nâng cao, đào tạo đội ngũ kế cận hàng năm. Khuyến khích cử đi học bên ngoài / khóa học chuyên sâu để năng cao trình độ.

