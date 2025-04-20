Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CMMB VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu

Mức lương 15 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 302 Nguyễn Trãi, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 50 Triệu

Lên kế hoạch, tìm kiếm đối tác, triển khai công tác kết nối, xây dựng khung hợp tác với đối tác mới.

Rà soát, đánh giá, phân cấp theo tiềm năng và mức độ ưu tiên các tổ chức/cá nhân đã có thông tin mà chưa kết nối.

Xây dựng các mối quan hệ, thường xuyên chăm sóc, trao đổi thông tin và đề xuất hợp tác, đàm phán về hình thức hợp tác và quyết định chính sách phù hợp với mỗi tổ chức/cá nhân theo quy định.

Lên kế hoạch training kiến thức-kĩ năng cho đối tác/CTV theo quý.

Thực hiện công tác đi kết nối các cơ quan doanh nghiệp, cá nhân.

Thực hiện các hoạt động tri ân khách hàng, CTV và lên kế hoạch các chương trình thường xuyên cho khách

Thực hiện rà soát và quản lý data lạnh từ nguồn hợp tác - CTV

Thường xuyên cập nhật các sự kiện của công ty, các chương trình sales phù hợp cho đối tác/CTV.

Thường xuyên cập nhật, trao đổi và tham vấn với BLĐ về tình hình đối tác.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 24 tuổi trở lên

Chỉ tuyển Nam

Tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học.

Có kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng - 1 năm ở lĩnh vực tư vấn giáo dục hoặc các vị trí liên quan nghề khác (tư vấn, bán hàng, chăm sóc khách hàng, bảo hiểm, BĐS...)

Năng động, nhiệt tình trong công việc, có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm

Giao tiếp tốt, có khả năng thuyết phục, tư vấn khách hàng qua điện thoại và trực tiếp,

Tác phong chuyên nghiệp phù hợp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

Thành thạo tin học văn phòng

Tại CÔNG TY TNHH CMMB VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CMMB VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin