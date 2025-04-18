Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH NAM Á làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 77 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Khai thác cơ hội kinh doanh và tìm kiếm khách hàng mới.

Tư vấn những dịch vụ phù hợp, thuyết phục khách hàng tham gia, mua và sử dụng các dịch vụ du lịch công ty cung cấp.

Chăm sóc khách hàng cũ và khách hàng mà công ty cấp.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 6 tháng ở vị trí sale và bán hàng;

Chủ động, nhanh nhẹn và có sự cởi mở, trao đổi trong công việc;

Có nhu cầu gắn bó lâu dài với công ty;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH NAM Á Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng BHXh

Được hưởng lương tháng 13

Được hưởng những chuyến du lịch tới Hàn, Nhật, Đài với giá 0 đồng.

Được hưởng phụ cấp , trợ cấp

Được làm việc trong môi trường năng động, đoàn kết, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH NAM Á

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin