Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH NAM Á làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 77 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Khai thác cơ hội kinh doanh và tìm kiếm khách hàng mới.
Tư vấn những dịch vụ phù hợp, thuyết phục khách hàng tham gia, mua và sử dụng các dịch vụ du lịch công ty cung cấp.
Chăm sóc khách hàng cũ và khách hàng mà công ty cấp.
Có kinh nghiệm từ 6 tháng ở vị trí sale và bán hàng;
Chủ động, nhanh nhẹn và có sự cởi mở, trao đổi trong công việc;
Có nhu cầu gắn bó lâu dài với công ty;
Được đóng BHXh
Được hưởng lương tháng 13
Được hưởng những chuyến du lịch tới Hàn, Nhật, Đài với giá 0 đồng.
Được hưởng phụ cấp , trợ cấp
Được làm việc trong môi trường năng động, đoàn kết, chuyên nghiệp
