Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ ĐIỆN ECHIGO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Chăm sóc và phát triển khách hàng hiện có

Tìm kiếm, tiếp cận khách hàng mới về thiết bị điện

Triển khai các chương trình chính sách kinh doanh của công ty

Quản lý doanh số, hàng tồn, công nợ khách hàng

Giải quyết các vấn đề về sản phẩm và dịch vụ (nếu có)

Thực hiện công việc theo sự phân công của cấp quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 22 tuổi trở lên

Ứng viên tốt nghiệp trung cấp trở lên: Yêu cầu 1 năm kinh nghiệm từng bán hàng với ứng viên không học chuyên ngành về điện; Không yêu cầu kinh nghiệm đối với người tốt nghiệp chuyên ngành về điện.

Sử dụng thành thạo Word, Excel, Zalo

Yêu thích công việc giao tiếp với khách hàng, năng động và nhanh nhẹn

Đam mê kinh doanh, chịu được áp lực doanh số

Sẵn sàng đi thị trường ở nội thành và ngoại thành thường xuyên

Tại CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ ĐIỆN ECHIGO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập từ 8tr - 30tr trong đó lương cứng + hoa hồng mở khách mới và khách cũ theo quy định của công ty

Làm việc trong môi trường hiện đại, trẻ trung, thân thiện và chuyên nghiệp

Các ứng viên được đào tạo về chuyên môn sản phẩm, kỹ năng bán hàng và các kỹ năng khác trong suốt quá trình làm việc

Hỗ trợ ăn trưa, chi phí công tác và được hưởng các chế độ của Công ty và của Luật lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ ĐIỆN ECHIGO VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.