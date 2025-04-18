Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ ĐIỆN ECHIGO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ ĐIỆN ECHIGO VIỆT NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Chăm sóc và phát triển khách hàng hiện có
Tìm kiếm, tiếp cận khách hàng mới về thiết bị điện
Triển khai các chương trình chính sách kinh doanh của công ty
Quản lý doanh số, hàng tồn, công nợ khách hàng
Giải quyết các vấn đề về sản phẩm và dịch vụ (nếu có)
Thực hiện công việc theo sự phân công của cấp quản lý
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Từ 22 tuổi trở lên
Ứng viên tốt nghiệp trung cấp trở lên: Yêu cầu 1 năm kinh nghiệm từng bán hàng với ứng viên không học chuyên ngành về điện; Không yêu cầu kinh nghiệm đối với người tốt nghiệp chuyên ngành về điện.
Sử dụng thành thạo Word, Excel, Zalo
Yêu thích công việc giao tiếp với khách hàng, năng động và nhanh nhẹn
Đam mê kinh doanh, chịu được áp lực doanh số
Sẵn sàng đi thị trường ở nội thành và ngoại thành thường xuyên
Ứng viên tốt nghiệp trung cấp trở lên: Yêu cầu 1 năm kinh nghiệm từng bán hàng với ứng viên không học chuyên ngành về điện; Không yêu cầu kinh nghiệm đối với người tốt nghiệp chuyên ngành về điện.
Sử dụng thành thạo Word, Excel, Zalo
Yêu thích công việc giao tiếp với khách hàng, năng động và nhanh nhẹn
Đam mê kinh doanh, chịu được áp lực doanh số
Sẵn sàng đi thị trường ở nội thành và ngoại thành thường xuyên
Tại CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ ĐIỆN ECHIGO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Tổng thu nhập từ 8tr - 30tr trong đó lương cứng + hoa hồng mở khách mới và khách cũ theo quy định của công ty
Làm việc trong môi trường hiện đại, trẻ trung, thân thiện và chuyên nghiệp
Các ứng viên được đào tạo về chuyên môn sản phẩm, kỹ năng bán hàng và các kỹ năng khác trong suốt quá trình làm việc
Hỗ trợ ăn trưa, chi phí công tác và được hưởng các chế độ của Công ty và của Luật lao động
Làm việc trong môi trường hiện đại, trẻ trung, thân thiện và chuyên nghiệp
Các ứng viên được đào tạo về chuyên môn sản phẩm, kỹ năng bán hàng và các kỹ năng khác trong suốt quá trình làm việc
Hỗ trợ ăn trưa, chi phí công tác và được hưởng các chế độ của Công ty và của Luật lao động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ ĐIỆN ECHIGO VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI