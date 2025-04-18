Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG HUSTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 50 Triệu

Mức lương 10 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 30D Kim Mã Thượng, Ba Đình, Hà Nội, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 50 Triệu

Tìm kiếm và chăm sóc khách hàng có nhu cầu sử dụng động cơ điện

Tư vấn, gửi báo giá và chốt đơn hàng

Phối hợp xử lý đơn hàng, giao hàng và hỗ trợ kỹ thuật cơ bản

Báo cáo doanh số định kỳ

Thực hiện các công việc theo sự chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương 10 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG HUSTECH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập = Lương cứng + % hoa hồng theo doanh số.

Được đào tạo bài bản, có cơ hội phát triển lên vị trí quản lý.

Môi trường làm việc trẻ trung, nhiều cơ hội phát triển.

Thưởng doanh số, thưởng cuối năm theo hiệu suất.

Hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định Nhà nước (BHXH, BHYT, nghỉ lễ, Tết, v.v.).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG HUSTECH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin