Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG HUSTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 50 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG HUSTECH
Mức lương
10 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 30D Kim Mã Thượng, Ba Đình, Hà Nội, Ba Đình, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 50 Triệu
Tìm kiếm và chăm sóc khách hàng có nhu cầu sử dụng động cơ điện
Tư vấn, gửi báo giá và chốt đơn hàng
Phối hợp xử lý đơn hàng, giao hàng và hỗ trợ kỹ thuật cơ bản
Báo cáo doanh số định kỳ
Thực hiện các công việc theo sự chỉ đạo của cấp trên
Với Mức Lương 10 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG HUSTECH Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập = Lương cứng + % hoa hồng theo doanh số.
Được đào tạo bài bản, có cơ hội phát triển lên vị trí quản lý.
Môi trường làm việc trẻ trung, nhiều cơ hội phát triển.
Thưởng doanh số, thưởng cuối năm theo hiệu suất.
Hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định Nhà nước (BHXH, BHYT, nghỉ lễ, Tết, v.v.).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG HUSTECH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
