Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Vietint làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Vietint
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Số 27 đường Nguyễn Trường Tộ, Ba Đình, Hà Nội, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tư vấn chọn trường, chọn khóa học cho sinh viên có nhu cầu du học
- Hướng dẫn việc hoàn thiện hồ sơ xin học và thủ tục nhập cảnh
- Hỗ trợ sinh viên trong thời gian du học
- Khai thác và chăm sóc khách hàng sử dụng dịch vụ của công...
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm tư vấn và xử lý hồ sơ du học
- Tiếng Anh: Thành thạo 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết thành thạo hoặc tốt nghiệp các ngành Tiếng Anh hoặc được đào tạo song ngữ
- Giao tiếp tốt, có khả năng làm việc với các đối tác trong nước...
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
