Tuyển Nhân viên kinh doanh Tập đoàn Tân Á Đại Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Số 124 Tôn Đức Thắng, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Phân tích và đánh giá hiện trạng:
- Đánh giá quy trình hiện tại trong lĩnh vực bất động sản và sản xuất công nghiệp.
- Xác định các điểm cần cải tiến và cơ hội ứng dụng công nghệ.
2. Hỗ trợ xây dựng chiến lược chuyển đổi số:
- Đề xuất các giải pháp công nghệ phù hợp để tối...
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ học vấn
- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Công nghệ Thông tin, Khoa học Máy tính, Hệ thống Thông tin, Quản trị Kinh doanh hoặc các lĩnh vực liên quan.
Kinh nghiệm
- Tối thiểu 2-3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Chuyển đổi số, Công nghệ Thông tin, hoặc các...
Tại Tập đoàn Tân Á Đại Thành Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
