Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Y Tế Quốc tế làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 128 Bùi Thị Xuân, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc

Duy trì, mở rộng và phát triển thị trường trong và ngoài tỉnh.

Hỗ trợ Trưởng phòng trong việc liên hệ làm việc với các cơ quan, tổ chức để thực hiện hoạt động khám chữa bệnh: Khám khúc xạ học đường, người cao tuổi, doanh nghiệp, khám nhân đạo...

Khai thác nguồn cộng tác viên.

Thực hiện các công việc tư vấn và chăm sóc khách hang

Hỗ trợ các hoạt động khác của bệnh viện

Yêu cầu bằng cấp: Tốt nghiệp trung cấp trở lên

Nam nữ: Độ tuổi từ 24 đến 35 tuổi.

Ngoại hình cân đối, hình thức ưa nhìn.

Giao tiếp và thuyết phục tốt

Yêu thích kinh doanh, có khả năng xây dựng mối quan hệ

Tận tâm và nhiệt tình trong công việc, ko ngại di chuyển, công tác trong ngày

Thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel.

Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc tại lĩnh vực dược, y tế

Tại Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Y Tế Quốc tế Thì Được Hưởng Những Gì

Ăn trưa tại bệnh viện

Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định: BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ tết, sinh nhật, hiếu, hỉ, nghỉ mát hàng năm

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Công ty tạo điều kiện, hỗ trợ tốt nhất cho nhân viên

Được đi du lịch, nghỉ mát định kỳ hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Y Tế Quốc tế

