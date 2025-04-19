Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Y Tế Quốc tế làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Y Tế Quốc tế
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 128 Bùi Thị Xuân, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Duy trì, mở rộng và phát triển thị trường trong và ngoài tỉnh.
Hỗ trợ Trưởng phòng trong việc liên hệ làm việc với các cơ quan, tổ chức để thực hiện hoạt động khám chữa bệnh: Khám khúc xạ học đường, người cao tuổi, doanh nghiệp, khám nhân đạo...
Khai thác nguồn cộng tác viên.
Thực hiện các công việc tư vấn và chăm sóc khách hang
Hỗ trợ các hoạt động khác của bệnh viện
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu bằng cấp: Tốt nghiệp trung cấp trở lên
Nam nữ: Độ tuổi từ 24 đến 35 tuổi.
Ngoại hình cân đối, hình thức ưa nhìn.
Giao tiếp và thuyết phục tốt
Yêu thích kinh doanh, có khả năng xây dựng mối quan hệ
Tận tâm và nhiệt tình trong công việc, ko ngại di chuyển, công tác trong ngày
Thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel.
Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc tại lĩnh vực dược, y tế
Tại Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Y Tế Quốc tế Thì Được Hưởng Những Gì
Ăn trưa tại bệnh viện
Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định: BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ tết, sinh nhật, hiếu, hỉ, nghỉ mát hàng năm
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Công ty tạo điều kiện, hỗ trợ tốt nhất cho nhân viên
Được đi du lịch, nghỉ mát định kỳ hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Y Tế Quốc tế
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
