Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Quốc Tế Bim Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 50 Triệu

Công Ty TNHH Quốc Tế Bim Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 16/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/05/2025
Công Ty TNHH Quốc Tế Bim Việt Nam

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Quốc Tế Bim Việt Nam

Mức lương
10 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 50 Triệu

-Tư vấn , giới thiệu sản phẩm vòng bi của công ty đang phân phối tới các khách hàng tiềm năng
- Đươc làm việc với khách hàng là các doanh ngiệp , nhà máy sản xuất , các tập đoàn...
- Báo giá , chốt đơn , theo dõi công nợ và tiến độ giao hàng , thanh toán
- Duy trì chăm sóc khách hàng thân thiết , mở rộng khách hàng mới
- Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng, chăm sóc khách hàng sau bán hàng.
- Làm việc tại văn phòng, không phải đi thị trường.

Với Mức Lương 10 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt.
- Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp cao đẳng, đại học, chuyên nghành kinh tế, kỹ thuật đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng, hoặc telesale từ 1 năm trở lên
- Yêu thích công việc bán hàng, chăm sóc bán hàng , nỗ lực trong công việc , làm việc nhiệt huyết, có trách nhiệm cao
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
- Ứng viên sinh năm: 1985-1997

Tại Công Ty TNHH Quốc Tế Bim Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương : Bao gồm lương cứng +thưởng % hoa hồng theo doanh thu + thưởng theo tháng , lễ , Tết , cuối năm , thưởng nóng ...... 10- 50 triệu / 1 tháng không giới hạn .
- Lương tháng thứ 13 + Thưởng theo tổng kết quả KD cả năm
- Đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho NLĐ theo luật lao động ) BHXH, BHYT, BHTN...)
- Được hỗ trợ đào tạo tăng khả năng bán hàng ,nâng cao nghiệp vụ.
- Môi trường làm việc năng động, thân thiện , chuyên nghiệp
- Được đi du lịch , teambuilding, nghỉ mát hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Quốc Tế Bim Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Quốc Tế Bim Việt Nam

Công Ty TNHH Quốc Tế Bim Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 10LK20C khu đô thị mới Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

