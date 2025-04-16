Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Quốc Tế Bim Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 50 Triệu

Mức lương 10 - 50 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 50 Triệu

-Tư vấn , giới thiệu sản phẩm vòng bi của công ty đang phân phối tới các khách hàng tiềm năng

- Đươc làm việc với khách hàng là các doanh ngiệp , nhà máy sản xuất , các tập đoàn...

- Báo giá , chốt đơn , theo dõi công nợ và tiến độ giao hàng , thanh toán

- Duy trì chăm sóc khách hàng thân thiết , mở rộng khách hàng mới

- Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng, chăm sóc khách hàng sau bán hàng.

- Làm việc tại văn phòng, không phải đi thị trường.

Với Mức Lương 10 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt.

- Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp cao đẳng, đại học, chuyên nghành kinh tế, kỹ thuật đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng, hoặc telesale từ 1 năm trở lên

- Yêu thích công việc bán hàng, chăm sóc bán hàng , nỗ lực trong công việc , làm việc nhiệt huyết, có trách nhiệm cao

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

- Ứng viên sinh năm: 1985-1997

Tại Công Ty TNHH Quốc Tế Bim Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương : Bao gồm lương cứng +thưởng % hoa hồng theo doanh thu + thưởng theo tháng , lễ , Tết , cuối năm , thưởng nóng ...... 10- 50 triệu / 1 tháng không giới hạn .

- Lương tháng thứ 13 + Thưởng theo tổng kết quả KD cả năm

- Đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho NLĐ theo luật lao động ) BHXH, BHYT, BHTN...)

- Được hỗ trợ đào tạo tăng khả năng bán hàng ,nâng cao nghiệp vụ.

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện , chuyên nghiệp

- Được đi du lịch , teambuilding, nghỉ mát hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Quốc Tế Bim Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin