Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ ĐIỆN TUYẾT CƯỜNG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ ĐIỆN TUYẾT CƯỜNG
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/12/2024
CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ ĐIỆN TUYẾT CƯỜNG

Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Tại CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ ĐIỆN TUYẾT CƯỜNG

Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 29

- 30 Trần Kế Xương, Hải Châu

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

- Đảm bảo đạt KPI theo kế hoạch đề ra, phát triển doanh thu
- Lên kế hoạch đi thị trường tìm kiếm đối tác khách hàng mới, chăm sóc khách hàng cũ, giải quyết các yêu cầu của khách hàng
- Theo dõi tất cả yêu cầu của khách hàng (thương lượng giá cả, đàm phán, hợp đồng kinh doanh, theo dõi lịch trình vận chuyển hàng hóa)
- Chăm sóc khách hàng
- Nghiên cứu phát triển thị trường và đối thủ cạnh tranh
- Một số công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
- Bán hàng tại showroom

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tuổi, từ 23 đến 39 tuổi, ngoại hình dễ nhìn
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
- Nhiệt tình, chăm chỉ, cầu tiến và có trách nhiệm trong cv
- Có 01 năm kinh nghiệm sale trở lên
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với khách hàng doanh nghiệp, các dự án
- Thành thạo tin học văn phòng
- Có thể giao tiếp tiếng Anh là một lợi thế
- Giao tiếp tốt linh hoạt
- Chủ động, nhanh nhẹn và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ ĐIỆN TUYẾT CƯỜNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: từ 7-12 triệu; mức lương sẽ thưởng nếu hoàn thành công việc tốt đạt chỉ tiêu KPI đề ra.
- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động Việt Nam & quy định của công ty
- Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn và kỹ năng khác liên quan đến công việc
- Có cơ hội được thăng tiến trong nghề nghiệp
- Được thưởng thêm doanh số nếu đạt chỉ tiêu KPI.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ ĐIỆN TUYẾT CƯỜNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ ĐIỆN TUYẾT CƯỜNG

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ THIẾT BỊ ĐIỆN TUYẾT CƯỜNG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 29 Trần Kế Xương, Hải Châu II, Hải Châu, Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

