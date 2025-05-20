Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MẶT TRỜI ĐÔNG DƯƠNG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 53 Mai Thúc Lân, Ngũ Hành Sơn, Quận Ngũ Hành Sơn

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Tổng hợp số liệu kế toán, lập các báo cáo tài chính theo quy định (báo cáo tháng, quý, năm).

Thực hiện hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh.

Lập báo cáo thuế GTGT, TNCN, TNDN và các loại báo cáo khác liên quan đến thuế định kỳ.

Theo dõi công nợ phải thu, phải trả; kiểm tra và đối chiếu dữ liệu kế toán với các bộ phận liên quan.

Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của chứng từ kế toán, hóa đơn.

Phối hợp với cơ quan thuế khi có phát sinh thanh tra, kiểm tra.

Cập nhật kịp thời các chính sách, quy định pháp luật mới liên quan đến lĩnh vực kế toán – thuế.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành Kế toán/Kiểm toán/Tài chính

Có từ 3-5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Am hiểu về luật Thuế và các chuẩn mực kế toán hiện hành.

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán và tin học văn phòng.

Cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MẶT TRỜI ĐÔNG DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo trình độ kinh nghiệm.

Hưởng đầy đủ quyền lợi Bảo hiểm, các chế độ khác về lương thưởng, ngày nghỉ lễ, Tết.

Tham gia các hoạt động, du lịch hàng năm của Công ty.

Có cơ hội được đi công tác, trải nghiệm mới mẻ với môi trường công việc của Công ty chuyên thực hiện sự kiện thể thao trên toàn quốc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MẶT TRỜI ĐÔNG DƯƠNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin