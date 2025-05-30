Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty TNHH Thời Trang LoLem làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 7 - 9 Triệu

Công ty TNHH Thời Trang LoLem
Ngày đăng tuyển: 30/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/06/2025
Nhân viên Tư vấn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại Công ty TNHH Thời Trang LoLem

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đắk Lắk: 462 Lê Duẩn, P. Chính Gián, Thanh Khê, Quận Thanh Khê

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

– Tư vấn bán hàng tại cửa hàng.
– Chăm sóc khách hàng giới thiệu, tư vấn và hỗ trợ khách hàng.
– Tìm kiếm, duy trì quan hệ tốt với khách hàng.
– Am hiểu rõ về hàng hoá, trưng bày, bố trí gian hàng, bảo quản hàng hóa.
– Kiểm kê phụ kiện xử lý hàng bị dính bẩn.
– Bảo quản cơ sở vật chất.
– Tiếp nhận ý kiến và các yêu cầu từ khách hàng liên quan đến sản phẩm, dịch vụ.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp từ Trung Cấp trở lên
– Năng động, tự tin, kỹ năng giao tiếp, ứng xử và khả năng thuyết phục khách hàng tốt.
– Chăm chỉ, có trách nhiệm với công việc, có tinh thần xây dựng và đóng góp cho sự phát triển chung của cơ sở.
– Khả năng tiếp thu nhanh và khả năng làm nhiều việc cùng một lúc.
– Kỹ năng xử lý tình huống, giải quyết vấn đề tốt.
– Hổ trợ đồng nghiệp trong công việc.
– Có kiến thức thời trang, yếu thích thời trang, yêu thích làm đẹp.
– Ngoại hình chỉnh chu, giọng nói rõ rang, dễ nghe.

Tại Công ty TNHH Thời Trang LoLem Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: + lương doanh số + phụ cấp (thu nhập 7.000.000 - 89000.000đ/tháng)
Lương tháng 13, thưởng lễ, tết, sinh nhật
Được hướng dẫn, đào tạo phát triển kỹ năng/ chuyên môn.
Môi trường làm việc thân thiện, đồng đội hỗ trợ
Hưởng chiết khấu 40% khi mua hàng tại cửa hàng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thời Trang LoLem

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thời Trang LoLem

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 55 Hùng Vương, Hải Châu, Tp Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

