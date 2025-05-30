Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty TNHH Thời Trang LoLem làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 7 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại Công ty TNHH Thời Trang LoLem
Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đắk Lắk: 462 Lê Duẩn, P. Chính Gián, Thanh Khê, Quận Thanh Khê
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
– Tư vấn bán hàng tại cửa hàng.
– Chăm sóc khách hàng giới thiệu, tư vấn và hỗ trợ khách hàng.
– Tìm kiếm, duy trì quan hệ tốt với khách hàng.
– Am hiểu rõ về hàng hoá, trưng bày, bố trí gian hàng, bảo quản hàng hóa.
– Kiểm kê phụ kiện xử lý hàng bị dính bẩn.
– Bảo quản cơ sở vật chất.
– Tiếp nhận ý kiến và các yêu cầu từ khách hàng liên quan đến sản phẩm, dịch vụ.
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Tốt nghiệp từ Trung Cấp trở lên
– Năng động, tự tin, kỹ năng giao tiếp, ứng xử và khả năng thuyết phục khách hàng tốt.
– Chăm chỉ, có trách nhiệm với công việc, có tinh thần xây dựng và đóng góp cho sự phát triển chung của cơ sở.
– Khả năng tiếp thu nhanh và khả năng làm nhiều việc cùng một lúc.
– Kỹ năng xử lý tình huống, giải quyết vấn đề tốt.
– Hổ trợ đồng nghiệp trong công việc.
– Có kiến thức thời trang, yếu thích thời trang, yêu thích làm đẹp.
– Ngoại hình chỉnh chu, giọng nói rõ rang, dễ nghe.
Tại Công ty TNHH Thời Trang LoLem Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản: + lương doanh số + phụ cấp (thu nhập 7.000.000 - 89000.000đ/tháng)
Lương tháng 13, thưởng lễ, tết, sinh nhật
Được hướng dẫn, đào tạo phát triển kỹ năng/ chuyên môn.
Môi trường làm việc thân thiện, đồng đội hỗ trợ
Hưởng chiết khấu 40% khi mua hàng tại cửa hàng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thời Trang LoLem
