Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty TNHH Thời Trang LoLem làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đắk Lắk: 462 Lê Duẩn, P. Chính Gián, Thanh Khê, Quận Thanh Khê

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

– Tư vấn bán hàng tại cửa hàng.

– Chăm sóc khách hàng giới thiệu, tư vấn và hỗ trợ khách hàng.

– Tìm kiếm, duy trì quan hệ tốt với khách hàng.

– Am hiểu rõ về hàng hoá, trưng bày, bố trí gian hàng, bảo quản hàng hóa.

– Kiểm kê phụ kiện xử lý hàng bị dính bẩn.

– Bảo quản cơ sở vật chất.

– Tiếp nhận ý kiến và các yêu cầu từ khách hàng liên quan đến sản phẩm, dịch vụ.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp từ Trung Cấp trở lên

– Năng động, tự tin, kỹ năng giao tiếp, ứng xử và khả năng thuyết phục khách hàng tốt.

– Chăm chỉ, có trách nhiệm với công việc, có tinh thần xây dựng và đóng góp cho sự phát triển chung của cơ sở.

– Khả năng tiếp thu nhanh và khả năng làm nhiều việc cùng một lúc.

– Kỹ năng xử lý tình huống, giải quyết vấn đề tốt.

– Hổ trợ đồng nghiệp trong công việc.

– Có kiến thức thời trang, yếu thích thời trang, yêu thích làm đẹp.

– Ngoại hình chỉnh chu, giọng nói rõ rang, dễ nghe.

Tại Công ty TNHH Thời Trang LoLem Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: + lương doanh số + phụ cấp (thu nhập 7.000.000 - 89000.000đ/tháng)

Lương tháng 13, thưởng lễ, tết, sinh nhật

Được hướng dẫn, đào tạo phát triển kỹ năng/ chuyên môn.

Môi trường làm việc thân thiện, đồng đội hỗ trợ

Hưởng chiết khấu 40% khi mua hàng tại cửa hàng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thời Trang LoLem

