Tuyển Sales Sản xuất CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HẢI ÂU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 35 Triệu

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HẢI ÂU
Ngày đăng tuyển: 23/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HẢI ÂU

Sales Sản xuất

Mức lương
7 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 97/2 Thạnh lộc 16, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Sales Sản xuất Với Mức Lương 7 - 35 Triệu

Mô tả công việc

- Lập và thực hiện kế hoạch phát triển khách hàng mới nằm đảm bảo chỉ tiêu doanh số được đề ra.

- Cung cấp thông tin, tư vấn và hỗ trợ khách hàng lựa chọn những sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu.

- Thực hiện quy trình bán hàng từ việc tạo đề xuất, báo giá, đàm phán hợp đồng, ký kết hợp đồng và theo dõi sau bán hàng.

- Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng đảm bảo sự hài lòng và tạo điều kiện cho việc phát triển dài hạn

- Báo cáo kết quả kinh doanh, doanh số bán hàng và mục tiêu phát triển thị trường đề ra cho cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt Nghiệp Trung Cấp trở lên các chuyên ngành

- Giới tính: Nam/Nữ (22-35t)

- ƯU TIÊN: Có KINH NGHIỆM từ 1 năm sales thị trường ngành bao bì, ly giấy, hộp giấy sẽ là lợi thế lớn.

- Tư duy logic và có khả năng bao quát công việc

- Có khả năng giao tiếp và thuyết phục khách hàng tốt.

- Năng động, nhiệt tình, chịu khó và có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HẢI ÂU Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương CB: 7.000.000 VNĐ – 12.000.000 VNĐ + Thưởng hoa hồng. Thu nhập lên đến 35.000.000VNĐ

- Các mức thưởng khác theo chính sách Công ty và thành tích cá nhân, thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh;

- Được đào tạo bài bản về kỹ năng bán hàng, kỹ năng làm việc, kỹ thuật sản phẩm...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HẢI ÂU

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HẢI ÂU

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI HẢI ÂU

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 97/2 Thạnh Lộc 16, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

