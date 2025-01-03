Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Trang trí nội thất Top Decor làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 30 Triệu

Mức lương 8 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 982 Tạ Quang Bửu, Phường 6,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 30 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu về nội thất thông qua các kênh online hoặc trực tiếp.

- Hiểu rõ sản phẩm để tư vấn trực tiếp cho Khách hàng đang có nhu cầu về nội thất (Khách hàng công ty cấp).

- Mời Khách hàng đến Showroom Công ty để gặp gỡ và tư vấn các gói nội thất.

- Thiết lập những mối quan hệ khách hàng mới bằng việc đi thị trường thực tế các nhà phố đang xây dựng, chăm sóc những khách hàng tiềm năng khác;

- Lập kế hoạch công tác tuần/ tháng (nếu có) trình Trưởng bộ phận duyệt. Thực hiện theo kế hoạch được duyệt;

- Báo giá thiết kế và thi công nội thất cho khách hàng và phối hợp với bộ phận Thiết kế của Công ty để hỗ trợ tư vấn.

- Phối hợp với các bộ phận, phòng ban khác để triển khai các chiến lược kinh doanh của Công ty, quảng bá sản phẩm trên các phương tiện truyền thông khác nhau.

- Những công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 8 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi từ 21 - 30 tuổi, năng động, nhiệt huyết, chịu khó, có tinh thần trách nhiệm và chịu được áp lực trong công việc.

- Có kinh nghiệm từ 6 tháng trở lên trong lĩnh vực kinh doanh nội thất, tư vấn thiết kế, trang trí nội thất

- Kỹ năng giao tiếp, trình bày, thuyết phục khách hàng tốt. Có khả năng làm việc độc lập.

- Kỹ năng tổ chức, lập kế hoạch công việc và trách nhiệm thực hiện kế hoạch đề ra.

- Yêu thích kinh doanh và có định hướng nghề nghiệp rõ ràng.

- Có laptop và xe máy riêng, không ngại di chuyển để đi gặp gỡ Khách hàng kênh trực tiếp.

Tại Công ty TNHH Trang trí nội thất Top Decor Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản + Thưởng năng suất lao động + Hoa Hồng theo doanh thu bán hàng (Tổng thu nhập từ 10 - 30 triệu/ tháng)

- Thưởng thành tích cá nhân (KPIs);

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Nhà Nước nếu trở thành nhân viên chính thức

- Cơ hội được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng & nâng cao kiến thức theo nhu cầu công việc.

- Du lịch cùng công ty hàng năm + Thưởng Lễ, Tết, Lương tháng 13...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Trang trí nội thất Top Decor

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin