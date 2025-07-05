Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ÂU CHÂU CONTAINER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ÂU CHÂU CONTAINER
Mức lương
8 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 158 đường số 5, KĐT Lakeview City, Phường An Phú, Quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 30 Triệu
- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng có nhu cầu mua các sản phẩm liên quan đến mặt hàng container qua hệ thống marketing và data được Công ty cung cấp sẵn, chăm sóc khách hàng tiềm năng, duy trì mối quan hệ với khách hàng cũ.
- Hỗ trợ tư vấn, báo giá, giải đáp thắc mắc dựa theo nhu cầu của khách hàng để chốt đơn.
- Báo cáo tình trạng và tiến độ làm việc với khách hàng cho quản lý.
Với Mức Lương 8 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ÂU CHÂU CONTAINER Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập từ 8 - 30 triệu.
- Thưởng nóng theo ngày, tuần, tháng khi chốt được đơn.
- BHXH, BHYT, Lương T13, thưởng thâm niên và nhiều phúc lợi khác.
- Được đào tạo kiến thức và kỹ năng đầu vào như bán hàng, marketing, làm việc nhóm,...
- Môi trường năng động, sạch sẽ, được đào tạo bài bản, hỗ trợ khách hàng giai đoạn đầu.
- Thưởng nóng theo ngày, tuần, tháng khi chốt được đơn.
- BHXH, BHYT, Lương T13, thưởng thâm niên và nhiều phúc lợi khác.
- Được đào tạo kiến thức và kỹ năng đầu vào như bán hàng, marketing, làm việc nhóm,...
- Môi trường năng động, sạch sẽ, được đào tạo bài bản, hỗ trợ khách hàng giai đoạn đầu.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ÂU CHÂU CONTAINER
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI