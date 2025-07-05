Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ÂU CHÂU CONTAINER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 30 Triệu

Mức lương 8 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 158 đường số 5, KĐT Lakeview City, Phường An Phú, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 30 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng có nhu cầu mua các sản phẩm liên quan đến mặt hàng container qua hệ thống marketing và data được Công ty cung cấp sẵn, chăm sóc khách hàng tiềm năng, duy trì mối quan hệ với khách hàng cũ.

- Hỗ trợ tư vấn, báo giá, giải đáp thắc mắc dựa theo nhu cầu của khách hàng để chốt đơn.

- Báo cáo tình trạng và tiến độ làm việc với khách hàng cho quản lý.

Với Mức Lương 8 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ÂU CHÂU CONTAINER Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 8 - 30 triệu.

- Thưởng nóng theo ngày, tuần, tháng khi chốt được đơn.

- BHXH, BHYT, Lương T13, thưởng thâm niên và nhiều phúc lợi khác.

- Được đào tạo kiến thức và kỹ năng đầu vào như bán hàng, marketing, làm việc nhóm,...

- Môi trường năng động, sạch sẽ, được đào tạo bài bản, hỗ trợ khách hàng giai đoạn đầu.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ÂU CHÂU CONTAINER

