Tuyển Giáo viên TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC HUẾ ICP làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 20 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thừa Thiên Huế: 82 Hùng Vương, thành phố Huế, TP Huế

Mô Tả Công Việc Giáo viên

- Giảng dạy các lớp TOIEC đang đào tạo tại trung tâm

- Giảng dạy các lớp IELTS đang đào tạo tại trung tâm

- Chăm sóc học viên và quan tâm theo sát quá trình học tại trung tâm

Yêu Cầu Công Việc

- Có chứng chỉ IELTS từ 7.0 trở lên hoặc chứng chỉ TOEIC từ 750 trở lên

- Có kinh nghiệm giảng dạy đứng lớp từ 1 năm trở lên

- Tốt nghiệp Đại học trở lên

Tại TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC HUẾ ICP Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cơ bản và giảng dạy từ 8.000.000đ – 15.000.000đ

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có cơ hội phát triển bản thân

- Tham gia các hoạt động phong trào của trung tâm

- Đầy đủ chế độ BHYT, BHXH sau thử việc

- Chế độ đãi ngộ tốt theo quy chế trung tâm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC HUẾ ICP

