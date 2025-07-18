Tuyển Giáo viên TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC HUẾ ICP làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC HUẾ ICP
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
20 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Thừa Thiên Huế: 82 Hùng Vương, thành phố Huế, TP Huế
Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
- Giảng dạy các lớp TOIEC đang đào tạo tại trung tâm
- Giảng dạy các lớp IELTS đang đào tạo tại trung tâm
- Chăm sóc học viên và quan tâm theo sát quá trình học tại trung tâm
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có chứng chỉ IELTS từ 7.0 trở lên hoặc chứng chỉ TOEIC từ 750 trở lên
- Có kinh nghiệm giảng dạy đứng lớp từ 1 năm trở lên
- Tốt nghiệp Đại học trở lên
Tại TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC HUẾ ICP Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương cơ bản và giảng dạy từ 8.000.000đ – 15.000.000đ
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có cơ hội phát triển bản thân
- Tham gia các hoạt động phong trào của trung tâm
- Đầy đủ chế độ BHYT, BHXH sau thử việc
- Chế độ đãi ngộ tốt theo quy chế trung tâm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC HUẾ ICP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
