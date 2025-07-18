Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH KRABO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 16 Triệu

Mức lương 10 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Nguyễn Thanh Sơn, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 10 - 16 Triệu

BẠN LÀ AI?

- Một người bạn đồng hành với trẻ – người sẵn sàng lắng nghe, quan sát, kết nối và dẫn dắt hành trình học tập, phát triển toàn diện của các con mỗi ngày

- Bạn sẽ là \"trái tim\" của lớp học – người kết nối giữa nhà trường, phụ huynh và học sinh, cùng đồng hành qua các dự án thú vị theo chương trình IEYC

BẠN SẼ LÀM GÌ?

1/ Dẫn dắt lớp học & đồng hành cùng học sinh:

● Tổ chức các hoạt động học tập giàu cảm hứng, theo chương trình IEYC

● Theo sát hành trình phát triển của từng trẻ – cả về kiến thức lẫn cảm xúc

● Luôn có mặt để hỗ trợ trẻ, nhóm nhỏ hoặc cá nhân – như một người bạn lớn



2/ Kết nối với phụ huynh – xây \"cầu nối\" vững chắc:

● Gửi cập nhật thường xuyên về hành trình học tập – cảm xúc của trẻ. Cùng phụ huynh chia sẻ, phối hợp để con phát triển tốt nhất

● Viết nhật ký học tập, báo cáo định kỳ – ngắn gọn, nhưng đầy đủ và chân thành

● Cùng tổ chức những sự kiện phụ huynh – học sinh thật ý nghĩa



3/ Cùng nhau tạo nên những hành trình tuyệt vời:

● Tham gia tổ chức sự kiện, hoạt động ngoại khóa, hội chợ, field trip, lễ hội…

● Hỗ trợ trẻ chuẩn bị kỹ năng thể hiện bản thân qua các buổi trình diễn, báo cáo dự án



4/ Ghi nhận – Đánh giá – Lưu giữ hành trình phát triển:

● Theo dõi các cột mốc phát triển – bằng quan sát chuyên môn

● Soạn báo cáo định kỳ gửi đến Phụ huynh và Ban giám hiệu

● Lưu trữ hồ sơ học sinh, nhật ký lớp học đầy đủ, gọn gàng

Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

KRABO CẦN GÌ Ở BẠN?

● Tốt nghiệp ngành Sư phạm Mầm non (Cao đẳng trở lên)

● Có kinh nghiệm trong môi trường quốc tế hoặc hiểu chương trình IEYC là điểm cộng, nhưng không bắt buộc

● Yêu thương trẻ – thật lòng và kiên trì

● Tư duy tích cực, giao tiếp tinh tế, làm việc nhóm tốt

● Biết quan sát – phản hồi – và không ngừng học hỏi

● Có thể giao tiếp tiếng Anh là một lợi thế

Thời gian làm việc: 48h/tuần

Tại CÔNG TY TNHH KRABO Thì Được Hưởng Những Gì

KRABO TRAO CHO BẠN ĐIỀU GÌ?

- 12 ngày nghỉ phép/năm

- Đầy đủ BHXH, BHYT và các phúc lợi theo quy định

- Mức lương xứng đáng, chế độ đãi ngộ công bằng

- Môi trường làm việc đầy yêu thương, sáng tạo và tử tế. Một tập thể luôn đồng hành và ghi nhận từng bước tiến của bạn

- Nhiều cơ hội phát triển chuyên môn – nếu bạn muốn \"lớn\" lên cùng tụi mình

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KRABO

