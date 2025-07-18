Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH KRABO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 16 Triệu

CÔNG TY TNHH KRABO
Ngày đăng tuyển: 18/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/08/2025
CÔNG TY TNHH KRABO

Giáo viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại CÔNG TY TNHH KRABO

Mức lương
10 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Nguyễn Thanh Sơn, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 10 - 16 Triệu

BẠN LÀ AI?
- Một người bạn đồng hành với trẻ – người sẵn sàng lắng nghe, quan sát, kết nối và dẫn dắt hành trình học tập, phát triển toàn diện của các con mỗi ngày
- Bạn sẽ là \"trái tim\" của lớp học – người kết nối giữa nhà trường, phụ huynh và học sinh, cùng đồng hành qua các dự án thú vị theo chương trình IEYC
BẠN SẼ LÀM GÌ?
1/ Dẫn dắt lớp học & đồng hành cùng học sinh:
● Tổ chức các hoạt động học tập giàu cảm hứng, theo chương trình IEYC
● Theo sát hành trình phát triển của từng trẻ – cả về kiến thức lẫn cảm xúc
● Luôn có mặt để hỗ trợ trẻ, nhóm nhỏ hoặc cá nhân – như một người bạn lớn

2/ Kết nối với phụ huynh – xây \"cầu nối\" vững chắc:
● Gửi cập nhật thường xuyên về hành trình học tập – cảm xúc của trẻ. Cùng phụ huynh chia sẻ, phối hợp để con phát triển tốt nhất
● Viết nhật ký học tập, báo cáo định kỳ – ngắn gọn, nhưng đầy đủ và chân thành
● Cùng tổ chức những sự kiện phụ huynh – học sinh thật ý nghĩa

3/ Cùng nhau tạo nên những hành trình tuyệt vời:
● Tham gia tổ chức sự kiện, hoạt động ngoại khóa, hội chợ, field trip, lễ hội…
● Hỗ trợ trẻ chuẩn bị kỹ năng thể hiện bản thân qua các buổi trình diễn, báo cáo dự án

4/ Ghi nhận – Đánh giá – Lưu giữ hành trình phát triển:
● Theo dõi các cột mốc phát triển – bằng quan sát chuyên môn
● Soạn báo cáo định kỳ gửi đến Phụ huynh và Ban giám hiệu
● Lưu trữ hồ sơ học sinh, nhật ký lớp học đầy đủ, gọn gàng

Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

KRABO CẦN GÌ Ở BẠN?
● Tốt nghiệp ngành Sư phạm Mầm non (Cao đẳng trở lên)
● Có kinh nghiệm trong môi trường quốc tế hoặc hiểu chương trình IEYC là điểm cộng, nhưng không bắt buộc
● Yêu thương trẻ – thật lòng và kiên trì
● Tư duy tích cực, giao tiếp tinh tế, làm việc nhóm tốt
● Biết quan sát – phản hồi – và không ngừng học hỏi
● Có thể giao tiếp tiếng Anh là một lợi thế
Thời gian làm việc: 48h/tuần

Tại CÔNG TY TNHH KRABO Thì Được Hưởng Những Gì

KRABO TRAO CHO BẠN ĐIỀU GÌ?
- 12 ngày nghỉ phép/năm
- Đầy đủ BHXH, BHYT và các phúc lợi theo quy định
- Mức lương xứng đáng, chế độ đãi ngộ công bằng
- Môi trường làm việc đầy yêu thương, sáng tạo và tử tế. Một tập thể luôn đồng hành và ghi nhận từng bước tiến của bạn
- Nhiều cơ hội phát triển chuyên môn – nếu bạn muốn \"lớn\" lên cùng tụi mình

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KRABO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH KRABO

CÔNG TY TNHH KRABO

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 3, đường N5, Khu phố Phước Hiệp, Phường Trường Thạnh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

