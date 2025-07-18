Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công Ty TNHH Tư Vấn Pháp Lý Và Công Nghệ Môi Trường Trung Tân Tiến làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Anh Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Pháp Lý Và Công Nghệ Môi Trường Trung Tân Tiến
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Căn thương mại 015, tầng trệt+1 Chung cư Thới An, Đường Lê Thị Riêng, KP1, Phường Thới An, Quận 12, Quận 12
Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương Thỏa thuận
Dạy các cấu trúc ngữ pháp cơ bản cho các bé.
Dạy giao tiếp cơ bản cơ bản cho các bé.
Dạy các bé nghe và hiểu được các đoạn hội thoại ngắn, các đoạn hội thoại giao tiếp cơ bản.
Tạo ra các hoạt động vui chơi giải trí, kết hợp vừa học vừa chơi.
Làm việc ngoài giờ hành chính từ 18:30 - 19:00
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chuyên ngành: ngoại ngữ
Ưu tiên ứng viên có từ 1 - 2 năm kinh nghiệm giảng dạy
Yêu thích trẻ con.
Tạo sự thoải mái cho các bé khi tham gia học tiếng anh.
Ưu tiên ứng viên có từ 1 - 2 năm kinh nghiệm giảng dạy
Yêu thích trẻ con.
Tạo sự thoải mái cho các bé khi tham gia học tiếng anh.
Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Pháp Lý Và Công Nghệ Môi Trường Trung Tân Tiến Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp tiền xăng.
Thưởng năng lực theo quý, hạn mức tăng lương 6 tháng/lần, lương tháng 13.
Chế độ thưởng lễ, Tết và được nghỉ phép theo cac lịch nghỉ quy định nhà nước.
Đóng BHXH đầy đủ theo quy định của Pháp luật.
Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến thứ 7.
Thưởng năng lực theo quý, hạn mức tăng lương 6 tháng/lần, lương tháng 13.
Chế độ thưởng lễ, Tết và được nghỉ phép theo cac lịch nghỉ quy định nhà nước.
Đóng BHXH đầy đủ theo quy định của Pháp luật.
Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến thứ 7.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Pháp Lý Và Công Nghệ Môi Trường Trung Tân Tiến
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI