Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công Ty TNHH Tư Vấn Pháp Lý Và Công Nghệ Môi Trường Trung Tân Tiến làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Căn thương mại 015, tầng trệt+1 Chung cư Thới An, Đường Lê Thị Riêng, KP1, Phường Thới An, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương Thỏa thuận

Dạy các cấu trúc ngữ pháp cơ bản cho các bé.

Dạy giao tiếp cơ bản cơ bản cho các bé.

Dạy các bé nghe và hiểu được các đoạn hội thoại ngắn, các đoạn hội thoại giao tiếp cơ bản.

Tạo ra các hoạt động vui chơi giải trí, kết hợp vừa học vừa chơi.

Làm việc ngoài giờ hành chính từ 18:30 - 19:00

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chuyên ngành: ngoại ngữ

Ưu tiên ứng viên có từ 1 - 2 năm kinh nghiệm giảng dạy

Yêu thích trẻ con.

Tạo sự thoải mái cho các bé khi tham gia học tiếng anh.

Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Pháp Lý Và Công Nghệ Môi Trường Trung Tân Tiến Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp tiền xăng.

Thưởng năng lực theo quý, hạn mức tăng lương 6 tháng/lần, lương tháng 13.

Chế độ thưởng lễ, Tết và được nghỉ phép theo cac lịch nghỉ quy định nhà nước.

Đóng BHXH đầy đủ theo quy định của Pháp luật.

Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến thứ 7.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Pháp Lý Và Công Nghệ Môi Trường Trung Tân Tiến

