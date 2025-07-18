Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH TM & DV Du lịch Khách Sạn Đây Rồi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 59 Triệu

Mức lương 30 - 59 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 10 Hoàng Diệu, Quận 4, Quận 4

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 30 - 59 Triệu

Thực hiện tìm kiếm và mở rộng nguồn khách hàng tiềm năng

Thu thập các thông tin liên quan đến khách hàng như địa chỉ, thông tin liên lạc, nhu cầu của khách,…

địa chỉ, thông tin liên lạc, nhu cầu của khách,…

Chịu trách nhiệm giữ liên lạc với nguồn khách hàng cũ trung thành của công ty để quảng bá thương hiệu, tìm hiểu nhu cầu của khách và bán sản phẩm dịch vụ.

quảng bá thương hiệu, tìm hiểu nhu cầu của khách và bán sản phẩm dịch vụ.

Tư vấn, đàm phán và thuyết phục khách hàng cũ sử dụng dịch vụ của công ty

Định kỳ tri ân những khách hàng thường xuyên (gọi điện hỏi thăm, chúc sinh nhật, chúc các dịp lễ tết, tặng quà khuyến mãi,…) theo chỉ đạo của ban giám đốc để giữ chân khách hàng trung thành.

gọi điện hỏi thăm, chúc sinh nhật, chúc các dịp lễ tết, tặng quà khuyến mãi,…

Thiết kế chương trình du lịch

Đề xuất sáng kiến, biện pháp nhằm khai thác tối đa các nguồn khách hàng

Định kỳ báo cáo công việc cho ban lãnh đạo công ty

Hỗ trợ với kế toán theo dõi, xử lý và thu hồi công nợ

Với Mức Lương 30 - 59 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam nữ từ 22-35 tuổi

- TN đại học trở lên, ưu tiên du lịch, NHKS, QTKD, Kế toán tài chính

- Yêu thích du lịch, giao tiếp với khách hàng

Tại Công ty TNHH TM & DV Du lịch Khách Sạn Đây Rồi Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 8tr trở lên+ hoa hồng sales hấp dẫn. Thu nhập lên đến 30-59tr/tháng

- Được ký HDLD, hưởng các quyền bảo hiểm theo quy định

- Được mua bảo hiểm sức khoẻ

- Được đi du lịch, khảo sát nhiều địa điểm

- Làm việc tại quận 4, nhận việc ngay

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM & DV Du lịch Khách Sạn Đây Rồi

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin