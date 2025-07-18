Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH TM & DV Du lịch Khách Sạn Đây Rồi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 59 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH TM & DV Du lịch Khách Sạn Đây Rồi
- Hồ Chí Minh: 10 Hoàng Diệu, Quận 4, Quận 4
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 30 - 59 Triệu
Thực hiện tìm kiếm và mở rộng nguồn khách hàng tiềm năng
Thu thập các thông tin liên quan đến khách hàng như địa chỉ, thông tin liên lạc, nhu cầu của khách,…
địa chỉ, thông tin liên lạc, nhu cầu của khách,…
Chịu trách nhiệm giữ liên lạc với nguồn khách hàng cũ trung thành của công ty để quảng bá thương hiệu, tìm hiểu nhu cầu của khách và bán sản phẩm dịch vụ.
quảng bá thương hiệu, tìm hiểu nhu cầu của khách và bán sản phẩm dịch vụ.
Tư vấn, đàm phán và thuyết phục khách hàng cũ sử dụng dịch vụ của công ty
Định kỳ tri ân những khách hàng thường xuyên (gọi điện hỏi thăm, chúc sinh nhật, chúc các dịp lễ tết, tặng quà khuyến mãi,…) theo chỉ đạo của ban giám đốc để giữ chân khách hàng trung thành.
gọi điện hỏi thăm, chúc sinh nhật, chúc các dịp lễ tết, tặng quà khuyến mãi,…
Thiết kế chương trình du lịch
Đề xuất sáng kiến, biện pháp nhằm khai thác tối đa các nguồn khách hàng
Định kỳ báo cáo công việc cho ban lãnh đạo công ty
Hỗ trợ với kế toán theo dõi, xử lý và thu hồi công nợ
Với Mức Lương 30 - 59 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- TN đại học trở lên, ưu tiên du lịch, NHKS, QTKD, Kế toán tài chính
- Yêu thích du lịch, giao tiếp với khách hàng
Tại Công ty TNHH TM & DV Du lịch Khách Sạn Đây Rồi Thì Được Hưởng Những Gì
- Được ký HDLD, hưởng các quyền bảo hiểm theo quy định
- Được mua bảo hiểm sức khoẻ
- Được đi du lịch, khảo sát nhiều địa điểm
- Làm việc tại quận 4, nhận việc ngay
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM & DV Du lịch Khách Sạn Đây Rồi
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
