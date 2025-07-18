Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty TNHH Phát triển Aroma làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 6 Triệu

Mức lương 4 - 6 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 168 Ngõ Xã Đàn 2 (đường ven hồ đi đường Trần Hữu Tước vào), P. Đống Đa, Đống Đa, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương 4 - 6 Triệu

- Nhận danh sách học viên có sẵn từ bộ phận Marketing (Không cần tìm kiếm khách hàng), liên hệ tư vấn khóa học, mời khách hàng học thử.

- Giới thiệu các khóa học tiếng Anh, giúp học viên lựa chọn khóa học phù hợp.

- Hỗ trợ chăm sóc học viên trước, trong và sau khi đăng ký khóa học.

- Tham gia chương trình, sự kiện để chăm sóc, phát triển khách hàng.

- Hỗ trợ giấy tờ, thủ tục đăng ký lớp cho khách hàng.

- Tuyển cả full-time và part-time.

Với Mức Lương 4 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ngoại hình sáng. Ưu tiên ứng viên 20 - 24 tuổi. Tuyển nữ.

- Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt. Nhanh nhẹn, hoạt bát, nhiều năng lượng.

- Chịu được áp lực và chủ động trong công việc.

- Có laptop cá nhân.

Tại Công ty TNHH Phát triển Aroma Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thực tập 2.000.000 - 3.000.000 VNĐ/tháng + thưởng doanh số cá nhân.

- Hỗ trợ dấu mộc thực tập.

- Có cơ hội trở thành nhân sự chính thức sau 3-4 tháng thực tập

- Được đào tạo kỹ năng cơ bản và nâng cao.

- Môi trường chuyên nghiệp, tôn trọng và tạo điều kiện phát huy giá trị cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phát triển Aroma

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin