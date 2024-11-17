Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY CỔ PHẦN MICHEM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 12 Triệu

Mức lương Từ 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: phường Hiệp Thành, Quận 12

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh GT Với Mức Lương Từ 12 Triệu

Sales mảng Nhựa cao su

Sales mảng Ceramic

Sales mảng Sơn nước

Sơn dầu, sơn chống cháy, sơn tĩnh điện

Giấy, mực in, dược mỹ phẩm

Sales kỹ thuật có kinh nghiệm và tố chất làm sales

les kỹ thuật có kinh nghiệm và tố chất làm sales

- Gặp gỡ, làm quen với các khách hàng mới, tiếp cận các khách hàng tiềm năng.

- Tư vấn các sản phẩm và dịch vụ đến khách hàng, chào hàng và bán hàng.

- Đề xuất dự thảo hợp đồng với các điều khoản thỏa thuận với khách hàng, theo chính sách bán hàng của công ty.

- Kí kết các hợp đồng đã được cấp trên phê duyệt, theo dõi hợp đồng.

- Theo dõi các đơn hàng theo hợp đồng, đảm bảo giao hàng đúng hẹn, đúng sản phẩm, đúng chất lượng đã thỏa thuận.

- Phối hợp bộ phận kho để giao hàng đúng tiến độ.

- Thường xuyên thăm hỏi, tạo mối liên hệ thân thiết đối với khách hàng.

- Tạo bộ dữ liệu của khách hàng.

- Giải quyết các khiếu nại, phản hồi của khách hàng về sản phẩm và dịch vụ.

- Kịp thời xử lý vấn đề phát sinh trong phạm vi cho phép.

- Báo cáo với cấp trên để được hỗ trợ kịp thời.

- Nắm rõ tình hình công nợ của từng khách hàng.

- Thu hồi công nợ đúng thời hạn, đối chiếu và chốt sổ công nợ.

- Lập kế hoạch kinh doanh theo ngày/tuần/quý/năm.

- Thực hiện báo cáo công tác đầy đủ cho Giám đốc/ Trưởng bộ phận.

- Một số trách nhiệm khác theo sự phân công trực tiếp của Giám đốc/ Trưởng bộ phận

Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp CĐ/ Đại học các chuyên ngành kinh doanh, hóa chất hoặc các ngành có liên quan.

- Chỉ tuyển nam, ưu tiên tốt nghiệp đại học Bách khoa, …

- Có kinh nghiệm trong các lĩnh vực kinh doanh hạt nhựa, phụ gia ngành nhựa, hóa chất cao su, ngành sơn nước, ceramic, Sơn dầu, sơn chống cháy, sơn tĩnh điện.

- Có khả năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt, khả năng phán đoán, xử lý tình huống nhạy bén, tư duy mạch lạc rõ ràng, có năng khiếu và yêu thích kinh doanh.

- Có khả năng xây dựng và thực hiện các kế hoạch bán hàng, phát triển thị trường.

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MICHEM VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cạnh tranh theo năng lực (tối thiểu 12tr++) + hoa hồng

- Lương tháng 13 và các khoản thưởng khác, du lịch hàng năm.

- Được cấp trang thiết bị làm việc đầy đủ.

- Được tham gia các lớp đào tạo kỹ năng và kiến thức chuyên sâu.

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và năng động.

- Thu nhập cạnh tranh tương xứng với năng lực.

- Được hưởng đầy đủ các loại BHXH; BHYT; BHTN và các chế độ khác theo quy định Nhà nước.

- Các chế độ khác: Thưởng, phúc lợi theo quy định của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MICHEM VIỆT NAM

