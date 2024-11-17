Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY CỔ PHẦN MICHEM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 12 Triệu

Tuyển Kinh doanh kênh GT CÔNG TY CỔ PHẦN MICHEM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN MICHEM VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN MICHEM VIỆT NAM

Kinh doanh kênh GT

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh kênh GT Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MICHEM VIỆT NAM

Mức lương
Từ 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: phường Hiệp Thành, Quận 12

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh GT Với Mức Lương Từ 12 Triệu

Sales mảng Nhựa cao su
Sales mảng Ceramic
Sales mảng Sơn nước
Sơn dầu, sơn chống cháy, sơn tĩnh điện
Giấy, mực in, dược mỹ phẩm
Sales kỹ thuật có kinh nghiệm và tố chất làm sales
Sa
les kỹ thuật có kinh nghiệm và tố chất làm sales
- Gặp gỡ, làm quen với các khách hàng mới, tiếp cận các khách hàng tiềm năng.
- Tư vấn các sản phẩm và dịch vụ đến khách hàng, chào hàng và bán hàng.
- Đề xuất dự thảo hợp đồng với các điều khoản thỏa thuận với khách hàng, theo chính sách bán hàng của công ty.
- Kí kết các hợp đồng đã được cấp trên phê duyệt, theo dõi hợp đồng.
- Theo dõi các đơn hàng theo hợp đồng, đảm bảo giao hàng đúng hẹn, đúng sản phẩm, đúng chất lượng đã thỏa thuận.
- Phối hợp bộ phận kho để giao hàng đúng tiến độ.
- Thường xuyên thăm hỏi, tạo mối liên hệ thân thiết đối với khách hàng.
- Tạo bộ dữ liệu của khách hàng.
- Giải quyết các khiếu nại, phản hồi của khách hàng về sản phẩm và dịch vụ.
- Kịp thời xử lý vấn đề phát sinh trong phạm vi cho phép.
- Báo cáo với cấp trên để được hỗ trợ kịp thời.
- Nắm rõ tình hình công nợ của từng khách hàng.
- Thu hồi công nợ đúng thời hạn, đối chiếu và chốt sổ công nợ.
- Lập kế hoạch kinh doanh theo ngày/tuần/quý/năm.
- Thực hiện báo cáo công tác đầy đủ cho Giám đốc/ Trưởng bộ phận.
- Một số trách nhiệm khác theo sự phân công trực tiếp của Giám đốc/ Trưởng bộ phận

Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp CĐ/ Đại học các chuyên ngành kinh doanh, hóa chất hoặc các ngành có liên quan.
- Chỉ tuyển nam, ưu tiên tốt nghiệp đại học Bách khoa, …
- Có kinh nghiệm trong các lĩnh vực kinh doanh hạt nhựa, phụ gia ngành nhựa, hóa chất cao su, ngành sơn nước, ceramic, Sơn dầu, sơn chống cháy, sơn tĩnh điện.
- Có khả năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt, khả năng phán đoán, xử lý tình huống nhạy bén, tư duy mạch lạc rõ ràng, có năng khiếu và yêu thích kinh doanh.
- Có khả năng xây dựng và thực hiện các kế hoạch bán hàng, phát triển thị trường.
- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MICHEM VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cạnh tranh theo năng lực (tối thiểu 12tr++) + hoa hồng
- Lương tháng 13 và các khoản thưởng khác, du lịch hàng năm.
- Được cấp trang thiết bị làm việc đầy đủ.
- Được tham gia các lớp đào tạo kỹ năng và kiến thức chuyên sâu.
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và năng động.
- Thu nhập cạnh tranh tương xứng với năng lực.
- Được hưởng đầy đủ các loại BHXH; BHYT; BHTN và các chế độ khác theo quy định Nhà nước.
- Các chế độ khác: Thưởng, phúc lợi theo quy định của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MICHEM VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN MICHEM VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN MICHEM VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 36 Phạm Văn Đồng - Từ Liêm, Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất