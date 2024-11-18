Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THƠM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 22 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển và thực hiện các chiến lược Digital Marketing nhằm tăng nhận diện thương hiệu và thúc đẩy doanh số.

Quản lý và tối ưu hóa các kênh Digital Marketing như: SEO, SEM, Social Media Marketing (Facebook, Instagram, TikTok, Zalo,...), Email Marketing, Content Marketing.

Nghiên cứu và phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh để đưa ra các chiến lược phù hợp.

Phân tích dữ liệu, báo cáo hiệu quả các chiến dịch Marketing và đề xuất các giải pháp tối ưu.

Xây dựng và quản lý ngân sách Marketing.

Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để thực hiện các chiến dịch Marketing hiệu quả.

Theo dõi và cập nhật xu hướng Digital Marketing mới nhất.

Tạo lập và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng, đối tác.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 1 năm trong lĩnh vực Digital Marketing.

Thành thạo các công cụ và kỹ thuật Digital Marketing.

Có khả năng phân tích dữ liệu và báo cáo hiệu quả.

Có kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt.

Khả năng sáng tạo, tư duy chiến lược.

Tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc.

Khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực cao.

Có kiến thức về Google Analytics, Google Search Console, các công cụ quản lý Social Media.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THƠM VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.

Có cơ hội học hỏi và phát triển nghề nghiệp.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Các chế độ phúc lợi khác (nếu có).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THƠM VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin