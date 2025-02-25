Tuyển Nhân viên R&D Công ty TNHH TMDV XNK Hà Thành làm việc tại Long An thu nhập 10 - 10 Triệu

Mức lương 10 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Long An: Lô H18, đường N1, KCN Nam Thuận, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Đức Hoà, Huyện Đức Hòa

Mô Tả Công Việc Nhân viên R&D Với Mức Lương 10 - 10 Triệu

Khuấy mẫu sản phẩm mới

Khuấy mẫu sản phẩm với các nguyên liệu thay thế

Thử nghiệm tính năng của mẫu sản phẩm mới

Và các công việc liên quan đến việc nghiêm cứu và phát triển sản phẩm

Phối hợp với QC giải quyết các sự cố của sản xuất

Các công việc khác liên quan đến phòng R&D, QC.

Với Mức Lương 10 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ, ĐH các ngành liên quan đến Hóa học, hóa chất

Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương từ 1-2 năm trở lên

Tại Công ty TNHH TMDV XNK Hà Thành Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc 90% LCB

PC ăn trưa

Đóng BHXH theo qui định của Nhà nước

Du lịch, nghỉ mát cùng công ty hàng năm

Các chế độ thăm hỏi.

Thưởng lễ, tết; sinh nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TMDV XNK Hà Thành

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.