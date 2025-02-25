Tuyển Nhân viên R&D Công ty TNHH TMDV XNK Hà Thành làm việc tại Long An thu nhập 10 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên R&D Tại Công ty TNHH TMDV XNK Hà Thành
Mức lương
10 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Long An: Lô H18, đường N1, KCN Nam Thuận, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Đức Hoà, Huyện Đức Hòa
Mô Tả Công Việc Nhân viên R&D Với Mức Lương 10 - 10 Triệu
Khuấy mẫu sản phẩm mới
Khuấy mẫu sản phẩm với các nguyên liệu thay thế
Thử nghiệm tính năng của mẫu sản phẩm mới
Và các công việc liên quan đến việc nghiêm cứu và phát triển sản phẩm
Phối hợp với QC giải quyết các sự cố của sản xuất
Các công việc khác liên quan đến phòng R&D, QC.
Với Mức Lương 10 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp CĐ, ĐH các ngành liên quan đến Hóa học, hóa chất
Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương từ 1-2 năm trở lên
Tại Công ty TNHH TMDV XNK Hà Thành Thì Được Hưởng Những Gì
Thử việc 90% LCB
PC ăn trưa
Đóng BHXH theo qui định của Nhà nước
Du lịch, nghỉ mát cùng công ty hàng năm
Các chế độ thăm hỏi.
Thưởng lễ, tết; sinh nhật.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TMDV XNK Hà Thành
