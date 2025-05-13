Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GMG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 13 Triệu

Mức lương 8 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 8 ...và 5 địa điểm khác, Huyện Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

- Thực hiện thu thập biểu mẫu, ghi chép và hạch toán kế toán đối với toàn bộ hoạt động liên quan tới hàng tồn kho theo đúng quy định, chế độ tài chính - kế toán:

Ghi nhận các nghiệp vụ phát sinh khi có nhập/ xuất kho và tình hình phân bổ vật tư theo quy trình nhập/ xuất kho của Công ty trong từng thời kỳ.

Kiểm soát hàng hóa tại thực tế và số liệu hệ thống.

Bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán, giữ bí mật các tài liệu và số liệu kế toán của Công ty.

- Tổ chức kiểm soát và kiểm kê định kỳ hoặc bất thường để đảm bảo lượng hàng tồn kho thực tế và trên hệ thống là tương đương:

Tham gia kiểm kê đột xuất hoặc định kỳ.

Báo cáo tình hình hàng hoá tại kho.

Báo cáo nhập xuất tồn.

Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Độ tuổi 23-35, tốt nghiệp trung cấp trở lên các chuyên ngành kế toán, tài chính hoặc có kinh nghiệm liên quan.

• Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm các vị trí kế toán kiểm kê, kế toán kho,... các công việc liên quan.

• Thành thạo các hàm vlookup, sumif, pivot table.... là lợi thế.

• Chăm chỉ, tỉ mỉ, có khả năng chịu áp lực công việc, sức khỏe tốt.

• Nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm cao trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GMG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8.000.000 - 13.000.000 (Ứng viên thỏa theo năng lực và kinh nghiệm trong buổi phỏng vấn).

Xét tăng lương định kỳ hàng năm từ 10% đến 15%.

10% đến 15%.

Hỗ trợ cơm trưa tại nhà máy.

Hỗ trợ xe đưa đón nhân viên.

Được hưởng lương theo năng suất công việc, thưởng theo kết quả sản xuất kinh doanh, thưởng tháng 13 (1 - 2 tháng lương).

Phúc lợi theo quy định của Công ty (Chế độ hiếu hỉ/tang chế, chính sách thưởng các ngày Lễ, Tết, Sinh nhật...).

Chế độ nghỉ phép năm, nghỉ mát, team building, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

Môi trường năng động, trẻ trung, đồng nghiệp thân thiện, cởi mở, thẳng thắn.

Khả năng thăng tiến nhanh chóng dựa trên kết quả làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GMG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin