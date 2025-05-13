Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH ĐẠI DƯƠNG Ý TƯỞNG- CHI NHÁNH LONG AN làm việc tại Long An thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Long An: KCN Kizuna 3, Block L, Cần Giuộc, Huyện Cần Giuộc

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Thực hiện kế hoạch sản xuất được giao bởi quản lý bộ phận (Loại sản phẩm, số lượng, chất lượng yêu cầu, thứ tự đóng gói)

- Kiểm soát chất lượng & số lượng nguyên liệu

- Kiểm soát tất cả nguyên vật liệu đưa vào sản xuất bao gồm vệ sinh bao nguyên liệu trước khi đưa vào khu vực cân.

- Kết hợp với Trưởng nhóm sản xuất tính toán đúng số lượng, chủng loại nguyên liệu đưa vào sản xuất

- Vận hành hệ thống tiếp liệu, trộn, đóng gói, đóng thùng theo qui trình sản xuất.

- Kiểm soát các thông số vận hành an toàn và đảm bảo chất lượng sản phẩm.

- Thực hiện CIP-COP, vệ sinh theo kế hoạch và tần suất quy định.

- Báo cáo các công việc cho quản lý bộ phận

- Tuân thủ các quy định về bảo hộ lao động, 5S, HSE và ISO trong nhà máy

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao bởi cấp quản lý trực tiếp, cấp trưởng phòng ban.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên có học chứng chỉ về ngành Điện/ Cơ khí hoặc các ngành liên quan đến sản xuất.

Chuyên môn: Liên quan đến vận hành máy và môi trường sản xuất. Có chứng chỉ liên quan đến vận hành lái xe nâng là một lợi thế.

Kinh nghiệm làm việc: Có 1 năm trở lên ở vị trí tương đương trong môi trường sản xuất.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẠI DƯƠNG Ý TƯỞNG- CHI NHÁNH LONG AN Thì Được Hưởng Những Gì

Được nghỉ thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần. Thời gian làm việc: từ thứ Hai đến thứ Năm: từ 7 giờ đến 17 giờ. (bao gồm nghỉ trưa 60 phút) và Thứ Sáu từ 8h đến 16 giờ 30 (bao gồm nghỉ trưa 30 phút).

Khám sức khỏe thẻ xanh định kỳ hằng năm

Được tham gia các hoạt động của công ty và

Được tham gia các lớp đào tạo về chất lượng, an toàn lao động.

Được ưu tiên xét duyệt thăng tiến lên những vị trí cao hơn

Tiền thưởng, quà ngày lễ 08/03, 20/10, lễ, tết,… áp dụng cho đoàn viên

Các chế độ phúc lợi, tăng ca, ốm đau, hiếu hỉ,…. theo luật lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẠI DƯƠNG Ý TƯỞNG- CHI NHÁNH LONG AN

