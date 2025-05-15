Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY CỔ PHẦN NOSAFOOD làm việc tại Long An thu nhập 380 - 800 USD

CÔNG TY CỔ PHẦN NOSAFOOD
Ngày đăng tuyển: 15/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN NOSAFOOD

Nhân viên R&D

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên R&D Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NOSAFOOD

Mức lương
380 - 800 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Long An: Lô D3/1

- 4 đường VL7, Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc 2, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức

Mô Tả Công Việc Nhân viên R&D Với Mức Lương 380 - 800 USD

Nghiên cứu, phát triển các dòng sản phẩm của công ty (gia vị, nước chấm và các sản phẩm khác) đảm bảo tính sáng tạo và phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng.
Cải tiến công thức, quy trình và chất lượng của các sản phẩm hiện có nhằm tối ưu hóa chi phí, thiết bị, nâng cấp công nghệ.
Thực hiện các nghiên cứu và thử nghiệm để nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm thiểu lãng phí và nâng cao hiệu quả sản xuất.
Nghiên cứu các sản phẩm gia công theo yêu cầu của khách hàng (đã được cấp trên phê duyệt dự án).
Ban hành điều chỉnh công thức.
Chuyển giao sản phẩm mới cho nhà máy.
Xử lý sự cố, giải quyết các vấn đề phát sinh của các sản phẩm trong quá trình sản xuất tại nhà máy.
Đa dạng nguồn phụ gia, hương liệu, nguyên liệu mới cho sản phẩm.
Thực hiện thử nghiệm các công thức sản phẩm mới, kiểm tra độ ổn định, mùi vị, thời gian bảo quản và tính khả thi trong sản xuất công nghiệp.
Am hiểu về luật thực phẩm, phụ gia, nguyên liệu trong và người nước.
Am hiểu về thiết bị máy móc liên quan đến các dòng sản phẩm của công ty.
Tham mưu cho cấp trên về xu hướng thị trường, định hướng phát triển sản phẩm.
Các công việc được phân công từ cấp trên.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: E4/20 Nguyễn Hữu Trí, Thị Trấn Tân Túc, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Khu Vực

