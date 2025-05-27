Tuyển Nhân viên thủ kho Công ty TNHH XNK Thuận Phát (L.A) làm việc tại Long An thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Long An: Lô Q8A Đường số 7 Kcn Hải Sơn, Đức Hoà, Huyện Đức Hòa

Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho

- Thực hiện các thủ tục xuất nhập thành phẩm. Kiểm tra chứng từ, viết phiếu xuất nhập kho.

- Theo dõi số lượng xuất nhập, tồn kho hàng ngày để đối chiếu định mức tồn kho tối thiểu và báo cáo tồn kho hàng ngày.

- Sắp xếp thành phẩm trong kho theo đúng sơ đồ và quy định của nhà máy, tuyệt đối đảm bảo quy tắc PCCC trong kho.

- Lên kế hoạch kiểm kê hàng hoá định kì

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm vị trí Thủ kho

- Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành sản xuất, kho vận

- Kỹ năng giải quyết vấn đề

- Trung thực, cẩn thận

Quyền Lợi Được Hưởng

- Được đóng BHXH đầy đủ theo quy định, có chế độ ngày nghỉ lễ, nghỉ phép năm

- Ăn cơm tại công ty

