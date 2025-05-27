Tuyển Nhân viên thủ kho Công ty TNHH XNK Thuận Phát (L.A) làm việc tại Long An thu nhập 9 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên thủ kho Tại Công ty TNHH XNK Thuận Phát (L.A)
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Long An: Lô Q8A Đường số 7 Kcn Hải Sơn, Đức Hoà, Huyện Đức Hòa
Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
- Thực hiện các thủ tục xuất nhập thành phẩm. Kiểm tra chứng từ, viết phiếu xuất nhập kho.
- Theo dõi số lượng xuất nhập, tồn kho hàng ngày để đối chiếu định mức tồn kho tối thiểu và báo cáo tồn kho hàng ngày.
- Sắp xếp thành phẩm trong kho theo đúng sơ đồ và quy định của nhà máy, tuyệt đối đảm bảo quy tắc PCCC trong kho.
- Lên kế hoạch kiểm kê hàng hoá định kì
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm vị trí Thủ kho
- Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành sản xuất, kho vận
- Kỹ năng giải quyết vấn đề
- Trung thực, cẩn thận
Tại Công ty TNHH XNK Thuận Phát (L.A) Thì Được Hưởng Những Gì
- Được đóng BHXH đầy đủ theo quy định, có chế độ ngày nghỉ lễ, nghỉ phép năm
- Ăn cơm tại công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH XNK Thuận Phát (L.A)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
