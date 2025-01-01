Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ CÔNG TY TNHH TLS MEDIA

banner-company

CÔNG TY TNHH TLS MEDIA

25 - 99 Nhân viên
0 người theo dõi

Giới thiệu CÔNG TY TNHH TLS MEDIA

TLS Media - Đơn Giản Là Sức Mạnh Phương châm làm việc cốt lõi: Đạo đức - Kỷ luật - Trí tuệ Công ty truyền thông trẻ tuổi với các kênh YouTube ở thị trường trong và ngoài nước. Phát triển bản thân, môi trường lành mạnh, đề cao hạnh phúc cá nhân, học tập phát triển. TLS Media - Đơn Giản Là Sức Mạnh Phương châm làm việc cốt lõi: Đạo đức - Kỷ luật - Trí tuệ Công ty truyền thông trẻ tuổi với các kênh YouTube ở thị trường trong và ngoài nước. Phát triển bản thân, môi trường lành mạnh, đề cao hạnh phúc cá nhân, học tập phát triển.

Tin tuyển dụng CÔNG TY TNHH TLS MEDIA

CÔNG TY TNHH TLS MEDIA

Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH TLS MEDIA làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH TLS MEDIA làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH TLS MEDIA CÔNG TY TNHH TLS MEDIA

Hạn nộp: 31/12/2025

Thái Nguyên 8 - 10 Triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Tin tuyển dụng mới nhất toàn quốc

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA

Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA

Hạn nộp: 20/09/2025

Hà Nội 10 - 20 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Hạn nộp: 13/10/2025

Bình Dương 10 - 20 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C

Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C làm việc tại Nam Định thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C

Hạn nộp: 12/10/2025

Nam Định 15 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Hạn nộp: 13/10/2025

Hồ Chí Minh 6 - 20 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH

Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH

Hạn nộp: 25/09/2025

Hồ Chí Minh 15 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Edufit

Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu

Edufit

Hạn nộp: 09/10/2025

Hà Nội 15 - 19 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
Khu đô thị Crown Villas, Số 586, đường Cách mạng tháng tám, Phường Gia Sàng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/c-ng-ty-tnhh-tls-media-ntd152367
Copy url
Mạng xã hội

Việc làm tham khảo

Tuyển Lập trình viên PHP Công Ty Cổ phần Dịch vụ và Phát triển Công nghệ Minh Hoàng làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 7 - 15 Triệu Công Ty Cổ phần Dịch vụ và Phát triển Công nghệ Minh Hoàng
7 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Khách Hàng Doanh Nghiệp thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Lâm Đồng NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kỹ Sư Giám Sát thu nhập 18 - 24 triệu Toàn thời gian tại Thái Nguyên Danko Group
18 - 24 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Bếp trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN STARGATE làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 22 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN STARGATE
12 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công Ty Cổ phần Dịch vụ và Phát triển Công nghệ Minh Hoàng làm việc tại Thái Nguyên thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ phần Dịch vụ và Phát triển Công nghệ Minh Hoàng
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Bất động sản/Xây dựng Danko Group làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 18 - 24 Triệu Danko Group
18 - 24 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM
Trên 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Xây dựng Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Xây dựng Token Việt Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập 14 - 18 Triệu Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Xây dựng Token Việt Nam
14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế CÔNG TY CỔ PHẦN DONGWHA VIỆT NAM làm việc tại Thái Nguyên thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN DONGWHA VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Business Analyst Công Ty Cổ phần Dịch vụ và Phát triển Công nghệ Minh Hoàng làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 8 - 15 Triệu Công Ty Cổ phần Dịch vụ và Phát triển Công nghệ Minh Hoàng
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN PANEL VIỆT làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 20 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PANEL VIỆT
20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Thái Nguyên Danko Group
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Sales Manager CHI NHÁNH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TRE - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG làm việc tại Thái Nguyên thu nhập Từ 50 Triệu CHI NHÁNH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TRE - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG
Trên 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HACHITECH SOLUTION làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HACHITECH SOLUTION
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN PANEL VIỆT làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 20 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PANEL VIỆT
20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm