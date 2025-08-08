Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH TLS MEDIA làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại CÔNG TY TNHH TLS MEDIA
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Thái Nguyên: KDT CrownVillas
- Số 586 Đường Cách Mạng Tháng 8, TP Thái Nguyên, Thành phố Thái Nguyên
Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Biên tập và chỉnh sửa video dựa trên kịch bản và nguồn từ content team.
Sử dụng Adobe Premiere và After Effects để cắt ghép, thêm chuyển cảnh, sound effects và hiệu ứng đồ họa. Người mới có thể dùng Capcut
Đảm bảo video đạt tiêu chuẩn chất lượng và phong cách của công ty.
Phối hợp cùng các bộ phận để thu thập phản hồi và cải tiến sản phẩm.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có tư duy hình ảnh và kỹ năng sử dụng hiệu quả phần mềm Adobe (Premiere, After Effects, Photoshop).
Ưu tiên ứng viên có kỹ năng tiếng Anh.
Ưu tiên ứng viên có kỹ năng tiếng Anh.
Tại CÔNG TY TNHH TLS MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và hỗ trợ phát triển kỹ năng cá nhân.
Lương khởi điểm từ 7.500.000 đến 10.000.000 VND.
Lương khởi điểm từ 7.500.000 đến 10.000.000 VND.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TLS MEDIA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI