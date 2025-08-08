Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH TLS MEDIA làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thái Nguyên: KDT CrownVillas - Số 586 Đường Cách Mạng Tháng 8, TP Thái Nguyên, Thành phố Thái Nguyên

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Biên tập và chỉnh sửa video dựa trên kịch bản và nguồn từ content team.

Sử dụng Adobe Premiere và After Effects để cắt ghép, thêm chuyển cảnh, sound effects và hiệu ứng đồ họa. Người mới có thể dùng Capcut

Đảm bảo video đạt tiêu chuẩn chất lượng và phong cách của công ty.

Phối hợp cùng các bộ phận để thu thập phản hồi và cải tiến sản phẩm.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tư duy hình ảnh và kỹ năng sử dụng hiệu quả phần mềm Adobe (Premiere, After Effects, Photoshop).

Ưu tiên ứng viên có kỹ năng tiếng Anh.

Tại CÔNG TY TNHH TLS MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và hỗ trợ phát triển kỹ năng cá nhân.

Lương khởi điểm từ 7.500.000 đến 10.000.000 VND.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TLS MEDIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.