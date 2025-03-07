Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính Công Ty TNHH Samurai Energy làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 8 - 50 Triệu

Công Ty TNHH Samurai Energy
Ngày đăng tuyển: 07/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/04/2025
Nhân viên tư vấn tài chính

Mức lương
8 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Thừa Thiên Huế:

- 434 Trần Khát Chân, Phường Phố Huế, Thành phố Huế

Mô Tả Công Việc Nhân viên tư vấn tài chính Với Mức Lương 8 - 50 Triệu

Nhận biết, nắm bắt nhu cầu của khách hàng để từ đó giới thiệu các dịch vụ với chi phí phù hợp.
Gọi điện, chat online và gửi email tư vấn dịch vụ công ty cung cấp.
Theo dõi và chăm sóc tệp khách hàng đã từng ký kết hợp đồng.Tiếp nhận và phản hồi, giải đáp thắc mắc cho khách hàng.Lập và triển khai kế hoạch kinh doanh các dịch vụ cho khách hàng.
Thực hiện các công việc khác theo yêu của của trưởng bộ phận hoặc giám đốc chi nhánh.

Với Mức Lương 8 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm trong ngành tư vấn tài chính, chăm sóc khách hàng, sales là một lợi thế. Nếu không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo kiến thức và nghiệp vụ bài bản, chuyên nghiệp
Độ tuổi 25- 38 tuổi
Có khả năng giao tiếp tốt
Nhanh nhẹn trong công việc,nắm bắt ứng dụng công nghệ kỹ thuật số
Chủ động về thời gian làm việc

Tại Công Ty TNHH Samurai Energy Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng các ngày lễ, Tết, thành lập công ty, sinh nhật,...
Tham gia các hoạt động đào tạo bên ngoài và nội bộ công ty.
Chương trình đào tạo chuyên sâu toàn diện - đảm bảo kiến thức nền tảng cho sự thăng tiến
Du lịch trong và ngoài nước
Tham gia nhiều hoạt động xã hội, teambuilding.
Đóng BHXH, BHYT theo bộ Luật Lao động (áp dụng cho nhân viên chính thức).Làm việc, phát triển và thăng tiến trong môi trường năng động, trẻ trung.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Samurai Energy

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Samurai Energy

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 265 đường III KDC Khang Điền, Phước Long B, Quận 9, TP Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

