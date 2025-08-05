Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN THE YOUTH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 50 Triệu

Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN THE YOUTH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 50 Triệu

CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN THE YOUTH
Ngày đăng tuyển: 05/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2025
CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN THE YOUTH

Giáo viên tiếng Anh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Anh Tại CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN THE YOUTH

Mức lương
8 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Nhơn Trạch, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 8 - 50 Triệu

- Giảng dạy tiếng Anh cho học viên ở nhiều độ tuổi và trình độ khác nhau.
- Thiết kế và phát triển chương trình giảng dạy phù hợp với nhu cầu học viên.
- Sử dụng công nghệ để cải thiện trải nghiệm học tập cho học viên.
- Theo dõi và đánh giá tiến độ học tập của học viên.
- Tổ chức các hoạt động ngoại khóa để khuyến khích việc thực hành tiếng Anh.
- Hỗ trợ học viên trong việc vượt qua khó khăn trong học tập.
- Tham gia vào các buổi họp và đào tạo để nâng cao kỹ năng giảng dạy.

Với Mức Lương 8 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh.
- Bằng cấp liên quan đến giảng dạy hoặc ngôn ngữ.
- Kỹ năng lắng nghe và quan sát tốt.
- Khả năng học hỏi và áp dụng công nghệ vào giảng dạy.
- Tinh thần kiên nhẫn và sẵn sàng hỗ trợ học viên.
- Có khả năng giao tiếp tốt và truyền cảm hứng cho học viên.
- Năng động, sáng tạo trong việc thiết kế bài giảng.

Tại CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN THE YOUTH Thì Được Hưởng Những Gì

Vị trí: GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Parttime Thứ 7&Chủ Nhật Hoặc Fulltime
️LƯƠNG PartTime Thứ 7&CN: 900,000₫ / Ngày
️LƯƠNG FullTime : 15tr / tháng ( cố định) + Lương parttime, hỗ trợ chỗ ở
QUYỀN LỢI:
Được cấp 1 phòng ở riêng đầy đủ tiện nghi
Có cơ hội được đào tạo để quản lý chi nhánh cho trung tâm
( Có Xe đưa đón tại Q.2 Tp.HCM, chỉ cách trung tâm 20' di chuyển)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN THE YOUTH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN THE YOUTH

CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN THE YOUTH

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 641/13 Lý Thái Tổ, Phú Hội, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

