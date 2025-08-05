Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN THE YOUTH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 50 Triệu

Mức lương 8 - 50 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Nhơn Trạch, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 8 - 50 Triệu

- Giảng dạy tiếng Anh cho học viên ở nhiều độ tuổi và trình độ khác nhau.

- Thiết kế và phát triển chương trình giảng dạy phù hợp với nhu cầu học viên.

- Sử dụng công nghệ để cải thiện trải nghiệm học tập cho học viên.

- Theo dõi và đánh giá tiến độ học tập của học viên.

- Tổ chức các hoạt động ngoại khóa để khuyến khích việc thực hành tiếng Anh.

- Hỗ trợ học viên trong việc vượt qua khó khăn trong học tập.

- Tham gia vào các buổi họp và đào tạo để nâng cao kỹ năng giảng dạy.

Với Mức Lương 8 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh.

- Bằng cấp liên quan đến giảng dạy hoặc ngôn ngữ.

- Kỹ năng lắng nghe và quan sát tốt.

- Khả năng học hỏi và áp dụng công nghệ vào giảng dạy.

- Tinh thần kiên nhẫn và sẵn sàng hỗ trợ học viên.

- Có khả năng giao tiếp tốt và truyền cảm hứng cho học viên.

- Năng động, sáng tạo trong việc thiết kế bài giảng.

Tại CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN THE YOUTH Thì Được Hưởng Những Gì

Vị trí: GIÁO VIÊN TIẾNG ANH Parttime Thứ 7&Chủ Nhật Hoặc Fulltime

️LƯƠNG PartTime Thứ 7&CN: 900,000₫ / Ngày

️LƯƠNG FullTime : 15tr / tháng ( cố định) + Lương parttime, hỗ trợ chỗ ở

QUYỀN LỢI:

Được cấp 1 phòng ở riêng đầy đủ tiện nghi

Có cơ hội được đào tạo để quản lý chi nhánh cho trung tâm

( Có Xe đưa đón tại Q.2 Tp.HCM, chỉ cách trung tâm 20' di chuyển)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN THE YOUTH

